ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, являются отдельной категорией гражданских дел, в которых суды констатируют определенные жизненные обстоятельства для последующего возникновения правовых последствий. Одним из таких фактов является проживание лиц одной семьей.

Постановление Верховного Суда по делу № 754/12856/24 привлекает внимание тем, что суд подтвердил возможность установления факта совместного проживания лиц одного пола и одновременно обозначил пределы такого решения в контексте украинского семейного законодательства.

Обстоятельства дела

В сентябре 2024 года заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей с другим мужчиной, с которым проживал вместе с 2013 года.

Заявитель указывал, что они длительное время проживали одной семьей. В 2021 году они онлайн заключили брак в городе Прово, штат Юта, Соединённые Штаты Америки.

В 2024 году его партнер был назначен на должность первого секретаря Посольства Украины в Государстве Израиль. В связи с этим он обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой направить заявителя в долгосрочную командировку вместе с ним как члена семьи. Министерство отказало, сославшись на то, что украинское законодательство определяет брак как союз мужчины и женщины, поэтому не может признать однополый брак в сфере публично-правовых отношений.

С целью подтверждения семейных отношений заявитель обратился в суд.

Деснянский районный суд города Киева удовлетворил заявление и установил факт проживания заявителя и другого лица одной семьёй с 2013 года.

Общественная организация подала апелляционную жалобу, считая, что такое решение фактически является легализацией однополых браков. Апелляционный суд закрыл производство, указав, что решение суда не касается прав или обязанностей этой организации.

Организация обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводом апелляционного суда о закрытии апелляционного производства.

Суд напомнил, что в соответствии со статьями 17 и 352 ГПК Украины право на апелляционное обжалование имеют участники дела, а также лица, не принимавшие участия в деле, если судебным решением решён вопрос об их правах, свободах, интересах или обязанностях.

Для реализации такого права необходимо наличие непосредственной правовой связи между лицом, подающим апелляционную жалобу, и обжалуемым судебным решением. Речь идёт о случаях, когда судебное решение прямо устанавливает, изменяет или прекращает права или обязанности такого лица либо содержит выводы относительно его правового статуса.

В то же время общественная организация не была участником этого дела. Апелляционную жалобу она подала как лицо, не принимавшее участия в деле, ссылаясь на то, что решение суда первой инстанции, по её мнению, противоречит Конституции Украины и фактически легализует однополые браки, что якобы затрагивает сферу её деятельности.

В данном деле решение суда первой инстанции касалось исключительно установления юридического факта проживания одной семьёй двух физических лиц. Оно было направлено на возникновение юридических последствий именно для этих лиц — в частности, могло стать основанием для решения Министерством иностранных дел вопроса о направлении заявителя в долгосрочную командировку как члена семьи дипломата.

Верховный Суд подчеркнул, что процессуальный закон позволяет судам устанавливать факты, имеющие юридическое значение, и при этом не устанавливает ограничений по признаку пола лиц, в отношении которых устанавливается факт проживания одной семьей.

Также суд отметил, что в соответствии со статьей 21 Семейного кодекса Украины браком является союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Поэтому установление факта проживания одной семьей лиц одного пола не является предоставлением им статуса супругов и не означает легализацию однополого брака.

Кроме того, Верховный Суд указал, что деятельность общественной организации по противодействию легализации однополых браков не создаёт для неё процессуального права на обжалование судебного решения, поскольку это решение не решает вопрос о её правах или обязанностях.

Учитывая это, суд пришёл к выводу, что апелляционный суд обоснованно закрыл апелляционное производство.

Таким образом, Верховный Суд фактически подтвердил возможность установления судом факта проживания одной семьей лиц одного пола, если это необходимо для возникновения юридических последствий в конкретных правоотношениях.

В то же время суд подчеркнул, что такое решение не означает легализацию однополого брака, поскольку украинское законодательство определяет брак как союз женщины и мужчины.

