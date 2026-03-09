Квоты, тайное голосование и запрет на админдолжности: как ХХ съезд судей будет выбирать новый состав Совета судей

ХХ съезд должен избрать новый состав высшего органа судейского самоуправления: процесс избрания нового состава Совета судей включает открытое обсуждение каждой кандидатуры.

С 10 по 12 марта 2026 года в Киеве будет проходить ХХ очередной съезд судей Украины, который станет новым плацдармом для инициирования изменений в судейском корпусе и обсуждения перспектив развития судебной системы страны. Съезд судей Украины готовится не только заслушать отчеты о независимости судов и состоянии финансового обеспечения, но и избрать новый состав Совета судей Украины.

Одно из самых важных и необходимых событий съезда — избрание нового состава Совета судей Украины, который является высшим органом судейского самоуправления в период между съездами. Ведь действующий состав Совета судей был избран еще в марте 2021 года, а соответственно он выполняет свои полномочия уже 5 лет, хотя и должен был быть обновлен через 2 года после предыдущего избрания.

От нового состава ССУ зависит работа судебной системы

Именно Совет судей контролирует внутреннюю жизнь судов от кадров до финансов. Как один из самых влиятельных органов системы правосудия, ССУ должен стоять на защите судов от давления власти и от вмешательства в их работу судей, обеспечивать социальную защиту судей, согласовывать назначения в общих судах, избрание квалификационных комиссий, назначение и увольнение председателей судов, заслушивание ВККС и влиять на отбор судей.

Кроме того, «на плечах» ССУ контроль бюджета судов, плановые и целевые проверки, премии судьям и работникам аппарата, инициирование возбуждения дисциплинарных производств и блокирование незаконных решений советов судей.

Кто должен войти в состав ССУ по квотам?

Порядок формирования и состав Совета судей Украины определяется Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Регламентом съезда судей Украины.

Согласно актуальным положениям, Совет судей Украины избирается съездом судей. В состав ССУ входят представители различных юрисдикций и инстанций по следующим квотам:

11 судей от местных общих судов;

4 судьи от местных административных судов;

4 судьи от местных хозяйственных судов;

4 судьи от апелляционных общих судов (по рассмотрению гражданских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях);

2 судьи от апелляционных административных судов;

2 судьи от апелляционных хозяйственных судов;

по 1 судье от каждого из высших специализированных судов;

4 судьи Верховного Суда.

Состав Совета судей Украины по квотам и действующим представителям.

Процедура избрания и ограничения

Во время съезда судей Украины предложения по кандидатам в состав Совета судей могут вносить исключительно делегаты съезда. Кандидатами могут быть как сами делегаты, так и любые другие судьи, которые в данный момент осуществляют правосудие.

В то же время закон предусматривает важные ограничения. В состав Совета судей Украины не могут быть избраны судьи, занимающие административные должности в судах — в частности, председатели судов или их заместители. Также членами Совета не могут стать судьи, входящие в состав Высшего совета правосудия (ВСП) или Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Съезд судей Украины самостоятельно определяет количественный состав Совета судей Украины перед проведением выборов. В то же время это решение не ограничивает права делегатов выдвигать любое количество кандидатур для включения в списки для голосования. Решения относительно количественного состава Совета, выдвижения и обсуждения кандидатов принимаются открытым голосованием простым большинством голосов делегатов.

Во время съезда также могут проводиться совещания представителей делегаций, на которых предварительно определяют персональный состав кандидатов в Совет судей. После этого делегаты имеют возможность обсудить каждую кандидатуру персонально.

Каждый делегат имеет право высказать свою позицию, делать критические замечания или заявить отвод кандидату. Предложение о прекращении обсуждения конкретной кандидатуры решается также путем открытого голосования. После обсуждения предложенных кандидатов Съезд открытым голосованием большинством голосов от числа избранных делегатов принимает решение о включении кандидатов в бюллетень для тайного голосования.

Избрание членов ССУ осуществляется уже путем тайного голосования. Обычно используется один бюллетень, где фамилии размещены в алфавитном порядке по юрисдикциям.

На данный момент список кандидатов не обнародован, так как предложения вносятся непосредственно во время подготовки и работы съезда. Однако ожидается, что на съезде могут проводиться совещания представителей делегаций для предварительного согласования списков, чтобы обеспечить баланс интересов различных регионов и судов. «Судебно-юридическая газета» будет следить за ходом съезда, ключевыми дискуссиями и результатами голосований и оперативно информировать читателей обо всех важных решениях и событиях.

