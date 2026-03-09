Решение о предоставлении статуса участника боевых действий принимает межведомственная комиссия при Минветеранов.

Фото: mva.gov.ua

Министерство по делам ветеранов объяснило, как иностранцам получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Статус участника боевых действий (УБД)

Кто имеет право?

Иностранцы, которые:

▪ принимали непосредственное участие в обеспечении АТО;

▪ выполняли задания по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;

▪ принимали непосредственное участие в обороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ (с 24.02.2022 г.).

Исключение — лица, которые проходили службу в разведывательных органах Минобороны.

Кто может подать заявление?

▪ Командир части или руководитель учреждения, где иностранец проходил службу;

▪ Непосредственно сам участник боевых действий, если командир части или руководитель учреждения не подал заявление.

Куда подавать документы?

В Министерство по делам ветеранов Украины: по почте (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001) или через ЦНАП.

Какие нужны документы?

▪ копия паспорта с переводом на украинский язык;

▪ копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

▪ справка (оригинал) формы №6 из Порядка №413;

▪ полный извлечение из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированное средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Что происходит после подачи документов?

▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов.

▪ Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса УБД направляется на электронный или почтовый адрес, указанный в заявлении. Если документы подавал командир воинской части, руководитель учреждения или ЦНАП — уведомление также получит соответствующее учреждение.

▪ В случае положительного решения выдается удостоверение УБД.

▪ В случае отказа можно подать заявление повторно после устранения причин.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ)

Кто имеет право?

Иностранцы или лица без гражданства, которые во время защиты Украины получили ранение, травму или другое повреждение, приведшее к инвалидности.

Кто может подать заявление?

Только самостоятельно.

Куда подавать документы?

В Министерство по делам ветеранов Украины:

▪ по почте (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001);

▪ по электронной почте: [email protected];

▪ или через ЦНАП.

Какие нужны документы?

▪ копия паспорта с переводом на украинский язык;

▪ копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

▪ копия заключения экспертной команды или справка МСЭК об инвалидности;

▪ полный извлечение из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированное средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг;

▪ копия справки формы №6 из Порядка №413.

Что происходит после подачи документов?

▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов.

▪ В случае предоставления статуса Минветеранов выдает соответствующее удостоверение.

▪ В случае отказа есть возможность повторной подачи.

Оба статуса могут быть предоставлены, в них может быть отказано или они могут быть отменены по решению межведомственной комиссии при Минветеранов — при наличии оснований, определенных Порядком.

