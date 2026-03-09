Как иностранцам получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны
Министерство по делам ветеранов объяснило, как иностранцам получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Статус участника боевых действий (УБД)
Кто имеет право?
Иностранцы, которые:
▪ принимали непосредственное участие в обеспечении АТО;
▪ выполняли задания по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях;
▪ принимали непосредственное участие в обороне Украины во время полномасштабного вторжения РФ (с 24.02.2022 г.).
Исключение — лица, которые проходили службу в разведывательных органах Минобороны.
Кто может подать заявление?
▪ Командир части или руководитель учреждения, где иностранец проходил службу;
▪ Непосредственно сам участник боевых действий, если командир части или руководитель учреждения не подал заявление.
Куда подавать документы?
В Министерство по делам ветеранов Украины: по почте (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001) или через ЦНАП.
Какие нужны документы?
▪ копия паспорта с переводом на украинский язык;
▪ копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
▪ справка (оригинал) формы №6 из Порядка №413;
▪ полный извлечение из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированное средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг.
Что происходит после подачи документов?
▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов.
▪ Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса УБД направляется на электронный или почтовый адрес, указанный в заявлении. Если документы подавал командир воинской части, руководитель учреждения или ЦНАП — уведомление также получит соответствующее учреждение.
▪ В случае положительного решения выдается удостоверение УБД.
▪ В случае отказа можно подать заявление повторно после устранения причин.
Статус лица с инвалидностью вследствие войны (ОИВВ)
Кто имеет право?
Иностранцы или лица без гражданства, которые во время защиты Украины получили ранение, травму или другое повреждение, приведшее к инвалидности.
Кто может подать заявление?
Только самостоятельно.
Куда подавать документы?
В Министерство по делам ветеранов Украины:
▪ по почте (ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001);
▪ по электронной почте: [email protected];
▪ или через ЦНАП.
Какие нужны документы?
▪ копия паспорта с переводом на украинский язык;
▪ копия документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
▪ копия заключения экспертной команды или справка МСЭК об инвалидности;
▪ полный извлечение из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированное средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг;
▪ копия справки формы №6 из Порядка №413.
Что происходит после подачи документов?
▪ Решение принимает межведомственная комиссия при Минветеранов.
▪ В случае предоставления статуса Минветеранов выдает соответствующее удостоверение.
▪ В случае отказа есть возможность повторной подачи.
Оба статуса могут быть предоставлены, в них может быть отказано или они могут быть отменены по решению межведомственной комиссии при Минветеранов — при наличии оснований, определенных Порядком.
