Питание детей в учреждениях образования: с 15 апреля без винегрета

22:18, 9 марта 2026
Как отмечают в Госпродпотребслужбе, с 15 апреля по 15 октября запрещается готовить винегрет.
Питание детей в учреждениях образования: с 15 апреля без винегрета
В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области рассказали о требованиях к меню для учреждений образования в соответствии с нормами и порядком, установленными Кабмином.

Как указали специалисты, при анализе меню оценивают ассортимент блюд и их калорийность, сбалансированность рационов и кратность приемов пищи, соответствие возрастным категориям детей, безопасность продуктов и отсутствие запрещенных ингредиентов.

Особое внимание уделяют профилактике острых кишечных заболеваний при организации питания в дошкольных учебных заведениях, в частности профилактике иерсиниоза.

Что нужно помнить об овощах и салатах весной

С 1 марта салаты из овощей прошлого урожая готовят только после термической обработки.

С 15 апреля по 15 октября запрещается готовить винегрет.

В течение холодного периода года винегрет разрешается готовить только на обед или ужин, что исключает возможность варки овощей на следующий день.

Салаты и винегреты необходимо готовить с соблюдением санитарных норм, заправлять непосредственно перед выдачей.

Кроме того, с целью профилактики заболеваний ОКИ и пищевых отравлений детей запрещено приносить в дошкольное учреждение кремовые изделия (торты, пирожные), мороженое, напитки, в том числе сладкие газированные и т.п. Кроме того, правила устанавливают, что выдача готовых блюд осуществляется сразу после окончания их приготовления и бракеража готовой продукции, а также отбора суточных проб, которые хранятся двое суток.

С целью профилактики сальмонеллеза следует хранить яйца в сухом прохладном помещении. Перед приготовлением блюд яйца обязательно замачивают на 30 минут в двухпроцентном растворе питьевой соды, после чего моют проточной водой. Для мытья яиц должна быть выделена отдельная емкость с маркировкой «Для мытья яиц».

дети питание школа

