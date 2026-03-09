Когда подают декларации лица, находящиеся на территориях, где ведутся активные боевые действия
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, когда подают декларации лица, находящиеся на территориях, где ведутся активные боевые действия.
Если декларант находится там для осуществления служебных полномочий — декларацию подают через 90 дней после определения даты завершения боевых действий для территории активных боевых действий, на которой находится субъект декларирования, либо после окончания войны — в зависимости от того, какое обстоятельство наступило раньше.
Субъекты декларирования, которые для осуществления служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке, обязаны подать декларации не позднее 90 календарных дней со дня наступления первого из таких обстоятельств: прекращения или отмены военного положения, увольнения (прекращения полномочий) либо определения даты завершения боевых действий для территории активных боевых действий, на которой находится субъект декларирования (ч. 9 ст. 45 Закона).
Формулировка «для осуществления служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях» означает, что:
- пребывание на этих территориях связано именно с реализацией служебных полномочий;
- пребывание на этих территориях носит постоянный, а не краткосрочный характер. Например, в случае краткосрочной командировки на соответствующую территорию действие этой нормы Закона на декларанта не распространяется;
- субъект декларирования фактически находится / пребывает / физически присутствует на соответствующих территориях.
Перечень территорий активных боевых действий определен п. 2 «Территории активных боевых действий» и п. 3 «Территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы» раздела I «Территории, на которых ведутся (велись) боевые действия» Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376 (с изменениями).
Территории, указанные в п. 1 «Территории возможных боевых действий» раздела I «Территории, на которых ведутся (велись) боевые действия» этого Перечня, не относятся к активным (о чем говорится в Законе), поэтому пребывание там для осуществления служебных полномочий не дает права на отсрочку подачи деклараций.
Дата завершения боевых действий указана в указанном Перечне.
Указанный выше Перечень обновляется не реже двух раз в месяц. Министерство развития общин и территорий может предоставлять разъяснения по вопросам его применения (п. 1 постановления Кабинета Министров Украины от 06.12.2022 № 1364 «Некоторые вопросы формирования перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией»).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.