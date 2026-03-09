  1. В Украине

В лесу в Тернопольской области мужчина погиб после детонации боеприпаса времен Второй мировой войны

23:48, 9 марта 2026
Мужчина с друзьями исследовал лес с металлоискателем, когда обнаружил предмет, похожий на боеприпас.
В лесном массиве возле села Устечко Чортковского района в результате взрыва погиб 33-летний мужчина. Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители, передает областная полиция.

По предварительным данным, местный житель вместе с двумя знакомыми периодически посещал лес с металлоискателем, разыскивая металлические предметы. На этой территории во время Второй мировой войны происходили боевые действия.

Во время одного из таких поисков мужчина обнаружил в земле предмет, похожий на боеприпас. После того как он выкопал находку и пытался очистить ее от земли, произошел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед детонацией мужчина ударил предметом о дерево.

В результате взрыва пострадавший получил тяжелые травмы. Его знакомые пытались остановить кровотечение и вызвали скорую помощь, однако мужчина умер еще до прибытия медиков.

На месте происшествия работали следователи Залещицкого отделения полиции и специалисты взрывотехнической службы. Во время осмотра территории правоохранители обнаружили четыре предмета, похожие на гильзы патронов времен Второй мировой войны, а также фрагменты обломков неизвестного взрывоопасного предмета. Все находки изъяли и направили на экспертное исследование.

По предварительным выводам взрывотехников, остатки предмета, который детонировал, могут принадлежать к боеприпасам времен прошлых войн. Окончательные выводы должны установить эксперты.

По факту гибели мужчины следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Продолжаются следственные действия.

Правоохранители напоминают, что боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, оставшиеся со времен прошлых войн, и сегодня представляют смертельную опасность. В случае их обнаружения нельзя прикасаться к находкам, переносить их или пытаться очищать от земли — любое механическое воздействие может вызвать детонацию.

О подозрительных предметах необходимо немедленно сообщать правоохранителям по номеру 102 и отойти на безопасное расстояние.

Национальная полиция полиция боеприпасы

