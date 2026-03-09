В Британии ИИ и дроны получили новое задание — искать сорняки на полях

В Великобритании аграрии испытывают новые технологии для более точного ухода за посевами. Исследователи Королевского сельскохозяйственного университета в городе Сайренсестер применяют дроны вместе с системами искусственного интеллекта, чтобы выявлять сорняки на полях. Об этом сообщает BBC.

С помощью беспилотников специалисты сканируют поля и получают изображения, которые затем анализирует специальная программа. Алгоритмы определяют участки, где растут сорняки, что позволяет фермерам обрабатывать гербицидами только конкретные места, а не всю площадь посевов.

Старший преподаватель по управлению окружающей средой и устойчивому развитию доктор Эммануель Зуза объясняет, что такой подход помогает значительно сократить использование химических средств. Это уменьшает нагрузку на окружающую среду и одновременно позволяет аграриям экономить средства.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание исследователи, — постепенное формирование устойчивости сорняков к гербицидам. Сокращение объемов их применения может замедлить этот процесс.

В настоящее время студенты университета обучают модели искусственного интеллекта распознавать различные виды сорняков среди культурных растений. Это непростая задача, поскольку сорняки часто скрываются среди посевов, особенно когда те становятся выше.

Специалисты тестируют различные алгоритмы, чтобы определить, какие из них наиболее точно идентифицируют сорняки по фотографиям. В перспективе такие системы могут научиться обнаруживать также насекомых и других вредителей.

Пока эксперименты проводят на землях, принадлежащих университету. Однако в ближайшее время технологию планируют испытать и на реальных фермерских хозяйствах. По словам доктора Зузы, команда уже сотрудничает с фермерами возле университета, где дроны будут тестировать на различных сельскохозяйственных культурах.