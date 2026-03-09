  1. В мире

В Британии ИИ и дроны получили новое задание — искать сорняки на полях

23:59, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ученые обучают искусственный интеллект распознавать сорняки по снимкам с воздуха.
В Британии ИИ и дроны получили новое задание — искать сорняки на полях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании аграрии испытывают новые технологии для более точного ухода за посевами. Исследователи Королевского сельскохозяйственного университета в городе Сайренсестер применяют дроны вместе с системами искусственного интеллекта, чтобы выявлять сорняки на полях. Об этом сообщает BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С помощью беспилотников специалисты сканируют поля и получают изображения, которые затем анализирует специальная программа. Алгоритмы определяют участки, где растут сорняки, что позволяет фермерам обрабатывать гербицидами только конкретные места, а не всю площадь посевов.

Старший преподаватель по управлению окружающей средой и устойчивому развитию доктор Эммануель Зуза объясняет, что такой подход помогает значительно сократить использование химических средств. Это уменьшает нагрузку на окружающую среду и одновременно позволяет аграриям экономить средства.

Еще одна проблема, на которую обращают внимание исследователи, — постепенное формирование устойчивости сорняков к гербицидам. Сокращение объемов их применения может замедлить этот процесс.

В настоящее время студенты университета обучают модели искусственного интеллекта распознавать различные виды сорняков среди культурных растений. Это непростая задача, поскольку сорняки часто скрываются среди посевов, особенно когда те становятся выше.

Специалисты тестируют различные алгоритмы, чтобы определить, какие из них наиболее точно идентифицируют сорняки по фотографиям. В перспективе такие системы могут научиться обнаруживать также насекомых и других вредителей.

Пока эксперименты проводят на землях, принадлежащих университету. Однако в ближайшее время технологию планируют испытать и на реальных фермерских хозяйствах. По словам доктора Зузы, команда уже сотрудничает с фермерами возле университета, где дроны будут тестировать на различных сельскохозяйственных культурах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии Великобритания ИИ дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]