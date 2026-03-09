У Британії ШІ та дрони отримали нове завдання — шукати бур’яни на полях

Науковці навчають штучний інтелект розпізнавати бур’яни за знімками з повітря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії аграрії випробовують нові технології для точнішого догляду за посівами. Дослідники Королівського сільськогосподарського університету в місті Сайренсестер застосовують дрони разом із системами штучного інтелекту, щоб виявляти бур’яни на полях. Про це повідомляє BBC.

За допомогою безпілотників фахівці сканують поля та отримують зображення, які потім аналізує спеціальна програма. Алгоритми визначають ділянки, де ростуть бур’яни, що дозволяє фермерам обробляти гербіцидами лише конкретні місця, а не всю площу посівів.

Старший викладач з управління довкіллям і сталого розвитку доктор Еммануель Зуза пояснює, що такий підхід допомагає значно скоротити використання хімічних засобів. Це зменшує навантаження на довкілля та водночас дозволяє аграріям економити кошти.

Ще одна проблема, на яку звертають увагу дослідники, — поступове формування стійкості бур’янів до гербіцидів. Зменшення обсягів їх застосування може сповільнити цей процес.

Наразі студенти університету навчають моделі штучного інтелекту розпізнавати різні види бур’янів серед культурних рослин. Це непросте завдання, адже бур’яни часто ховаються серед посівів, особливо коли ті стають вищими.

Фахівці тестують різні алгоритми, щоб визначити, які з них найточніше ідентифікують бур’яни за фотографіями. У перспективі такі системи можуть навчитися знаходити також комах та інших шкідників.

Поки що експерименти проводять на землях, що належать університету. Однак найближчим часом технологію планують випробувати й на реальних фермерських господарствах. За словами доктора Зузи, команда вже співпрацює з фермерами поблизу університету, де дрони тестуватимуть на різних сільськогосподарських культурах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.