У Києві затримали військовослужбовця, який за 10000 доларів обіцяв зняття з розшуку

У Києві правоохоронці викрили військовослужбовця, причетного до корупційної схеми. Про це повідомила столична поліція.

Підозрюваний, співпрацюючи з посадовими особами ТЦК та СП, повідомив «клієнтові», що може організувати виключення статусу «Розшук» з бази «Оберіг», аби той зміг уникнути призову під час мобілізації. Свої послуги оцінив у 10 000 доларів, які замовник мав передати під час зустрічі.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали.

Слідчі повідомили ділку про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Триває досудове розслідування. Вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування корупційної схеми, зокрема службових осіб ТЦК та СП.

