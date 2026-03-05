  1. Фото
З російського полону повернулися 200 українців, фото

14:44, 5 березня 2026
Відбувся перший етап обміну полоненими, згідно з домовленостями у Женеві.
З російського полону повернулися 200 українців, фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна та РФ провели обмін полоненими 5 березня. Це був перший етап обміну, згідно з домовленостями у Женеві. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому з російського полону повернулися 200 українців. Серед них — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ та Повітряних сил. Також звільнено військових Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів.

Сьогоднішній обмін відбувся відповідно до домовленостей про звільнення полонених, яких досягли під час тристоронніх переговорів у Женеві.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

