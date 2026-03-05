ВС пояснив, хто сплачує судовий збір у позові уповноваженої особи засновників боржника

Судові витрати за результатом розгляду позову уповноваженої особи засновника (учасника) боржника покладаються саме на неї, а не на особу, чиї інтереси вона представляє – КГС ВС.

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, на відміну від особи, яка є представником учасника справи відповідно до приписів ст. 58 ГПК України, має самостійний процесуальний статус у справі про банкрутство.

Тому розподіл судових витрат за результатами розгляду позову уповноваженої особи засновника (учасника) боржника здійснюється за правилами, передбаченими ст. 129 ГПК України.

Як зазначили у Верховному Суді, такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі ВС.

Деталі справи

У цій справі уповноважена особа засновника (учасника) боржника в межах справи про банкрутство звернулася до суду з позовом про визнання вимог кредитора погашеними та відшкодування перевищення вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених нею вимог.

Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в задоволенні позову, і присудив до стягнення з уповноваженої особи засновника (учасника) боржника в дохід Державного бюджету України суму судового збору за подання апеляційної скарги.

Уповноважена особа засновника (учасника) боржника оскаржила в касаційному порядку постанову апеляційного суду в частині стягнення з неї судового збору, стверджуючи, що вона діяла не від власного імені, а як представник єдиного учасника і засновника боржника. Тому процесуальні наслідки щодо сплати судового збору поширюються виключно на особу, яку вона представляє.

КГС ВС залишив без змін постанову апеляційного суду в оскаржуваній частині, зазначивши таке.

У ст. 1 КУзПБ визначено, що одним з учасників справи про банкрутство може бути уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника – особа, уповноважена вищим органом управління боржника представляти інтереси засновників під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу.

З огляду на те, що правове регулювання статусу учасників у справі про банкрутство регламентовано як нормами ГПК України, так і спеціальним законом – КУзПБ, зміст правосуб'єктності та особливості процесуального статусу конкретного учасника справи розкриваються шляхом системного тлумачення норм цих законодавчих актів з урахуванням певної стадії процедури банкрутства.

Особа, яка є представником учасника справи відповідно до приписів ст. 58 ГПК України, на відміну від уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника, не має самостійного процесуального статусу у справі про банкрутство.

У цій справі уповноважена особа засновника (учасника) боржника діє не як фізична особа та/або адвокат / представник в інтересах засновника (учасника) боржника в розумінні ст. 58 ГПК України, а як самостійний суб’єкт провадження у справі, учасник у справі про банкрутство боржника – уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника (абз. 30 ч. 1 ст. 1 КУзПБ), що виступає у спірних правовідносинах стороною – позивачем у спорі, який вирішується за правилами позовного провадження згідно зі ст. 7 КУзПБ в межах справи про банкрутство.

Тож ухваливши рішення про відмову в задоволенні апеляційної скарги уповноваженої особи засновника (учасника) боржника та поклавши саме на неї витрати зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції правильно розподілив судові витрати.

Постанова КГС ВС від 27 січня 2026 року у справі № 911/2794/21 (911/2037/23).

