У змінах щодо ЗЕД не визначили перелік реєстрів і порядок доступу БЕБ

Комітет підтримав доопрацювання законодавчих змін у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації розглянув три законопроєкти, спрямовані на вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та посилення захисту українських товаровиробників, і висловив низку зауважень до одного з них.

Йдеться про законопроєкти №14270 від 2 грудня 2025 року, а також альтернативні проєкти №14270-1 і №14270-2 від 17 грудня 2025 року, які Комітет з питань цифрової трансформації розглянув на засіданні 2 березня 2026 року.

Як зазначається у висновку Комітету, законопроєкти спрямовані на посилення інституційної спроможності держави у сфері міжнародної торгівлі та захисту національного товаровиробника.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що відповідні зміни мають створити сучасну систему торгової дипломатії, яка дозволить Україні ефективно захищати свої економічні інтереси, підтримувати виробників на зовнішніх ринках і швидше адаптуватися до викликів воєнного часу.

Зауваження до цифрових положень та механізмів доступу БЕБ до державних ресурсів

Зокрема, Міністерство цифрової трансформації у своєму висновку до законопроєкту №14270-1 звернуло увагу на положення щодо внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України».

Законопроєктом пропонується запровадити поняття «єдиної інформаційної системи Бюро економічної безпеки України», яка визначається як інтегрована модульна інформаційно-аналітична система, що забезпечує автоматизацію діяльності БЕБ у сфері запобігання, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, які посягають на функціонування економіки держави.

Водночас у міністерстві наголосили, що чинне законодавство вже визначає поняття інформаційної, інформаційно-комунікаційної та електронної комунікаційної систем. У зв’язку з цим, на думку міністерства, запропоновані норми потребують узгодження з положеннями Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та чіткого визначення суб’єктів, відповідальних за захист інформації.

Окремі зауваження стосуються положень щодо доступу Бюро економічної безпеки до державних інформаційних ресурсів.

Законопроєкт №14270-1 передбачає надання БЕБ безпосереднього, у тому числі автоматизованого доступу до інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, банків і баз даних, держателями яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства та організації з часткою державної власності понад 25%.

Також у Комітеті наголосили, що законодавство про публічні електронні реєстри передбачає різні форми доступу до реєстрової інформації — загальний доступ, спеціальний доступ або електронну інформаційну взаємодію між реєстрами. При цьому у законопроєкті не визначено перелік конкретних державних електронних ресурсів, до яких має бути надано доступ.

Законом «Про публічні електронні реєстри» визначено, що користування реєстровою інформацією здійснюється в порядку загального, спеціального доступу, а також у порядку електронної інформаційної взаємодії. При цьому слід зазначити, що ані законопроєктом №14270-1, ані чинною редакцією Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» не визначено перелік державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, банків та баз даних, до яких надаватиметься доступ.

Крім того, щодо надання спеціального доступу до реєстру у законі або іншому акті законодавства, згідно з якими створено реєстри, мають бути визначені відповідні положення щодо отримання такого доступу.

Таким чином, з метою врегулювання надання спеціального доступу Бюро економічної безпеки України у проєкті Закону слід визначити перелік державних електронних інформаційних ресурсів та відповідних систем, реєстрів, банків і баз даних. Також необхідно передбачити внесення змін до законів, якими врегульовано питання створення таких ресурсів та порядок надання до них доступу.

Крім того, Міністерство цифрової трансформації звернуло увагу на питання оприлюднення інформації у формі відкритих даних. Відповідно до законодавства, публічна інформація має надаватися у форматі відкритих даних, якщо вона не належить до інформації з обмеженим доступом. Водночас інформація, що формується в інформаційних системах БЕБ, може містити службові відомості, отримані під час оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності.

У зв’язку з цим Міністерство цифрової трансформації пропонує передбачити, що інформація з єдиної інформаційної системи БЕБ оприлюднюється у формі відкритих даних, за винятком відомостей з обмеженим доступом.

Також пропонується уточнити положення Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо оприлюднення звіту про діяльність БЕБ. Зокрема, передбачити, що такий звіт має розміщуватися не лише на офіційному вебсайті Бюро, а й на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

За результатами розгляду Комітет з питань цифрової трансформації зазначив, що законопроєкт №14270-1 потребує доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій Міністерства цифрової трансформації.

Свій висновок комітет направив до Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку для врахування під час подальшого опрацювання законопроєктів №14270, №14270-1 та №14270-2.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.