Україна готова ділитися досвідом перехоплення іранських «шахедів», але чи відправлятиме війська, – відповіли в ГУР

Вадим Скібіцький заявив, що український бойовий досвід корисний для партнерів, але участі у місіях за кордоном не буде.

Україна володіє унікальним бойовим досвідом у протидії іранським дронам-камікадзе «Шахед» і готова передавати ці знання міжнародним партнерам для зміцнення спільної безпеки. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, цитують в ГУР.

За його словами, Україна пропонує партнерам «інтелектуальний ресурс» — практичні уроки, здобуті під безперервним вогнем. Водночас українські війська не братимуть участі у місіях на Близькому Сході.

«Ми не кажемо, що збираємося брати участь [у місіях за кордоном] на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх», — зазначив Вадим Скібіцький.

Представник воєнної розвідки наголосив на унікальності досвіду України у перехопленні дронів: «Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають «шахеди», і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення».

Вадим Скібіцький додав, що ефективна оборона від таких загроз потребує комплексної взаємодії різних засобів: від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

«Українська ППО покладається на багаторівневу координацію — від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння», — підкреслив він.

Заступник начальника ГУР також наголосив на динаміці зростання загрози: якщо на початкових етапах росія запускала близько 30 дронів на місяць, то зараз їхня кількість обчислюється сотнями. У липні минулого року рф застосувала рекордні 802 БПЛА за одну добу.

