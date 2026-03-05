  1. В Україні

Україна готова ділитися досвідом перехоплення іранських «шахедів», але чи відправлятиме війська, – відповіли в ГУР

13:18, 5 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вадим Скібіцький заявив, що український бойовий досвід корисний для партнерів, але участі у місіях за кордоном не буде.
Україна готова ділитися досвідом перехоплення іранських «шахедів», але чи відправлятиме війська, – відповіли в ГУР
Фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна володіє унікальним бойовим досвідом у протидії іранським дронам-камікадзе «Шахед» і готова передавати ці знання міжнародним партнерам для зміцнення спільної безпеки. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, цитують в ГУР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, Україна пропонує партнерам «інтелектуальний ресурс» — практичні уроки, здобуті під безперервним вогнем. Водночас українські війська не братимуть участі у місіях на Близькому Сході.

«Ми не кажемо, що збираємося брати участь [у місіях за кордоном] на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх», — зазначив Вадим Скібіцький.

Представник воєнної розвідки наголосив на унікальності досвіду України у перехопленні дронів: «Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають «шахеди», і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення».

Вадим Скібіцький додав, що ефективна оборона від таких загроз потребує комплексної взаємодії різних засобів: від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів і засобів радіоелектронної боротьби.

«Українська ППО покладається на багаторівневу координацію — від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння», — підкреслив він.

Заступник начальника ГУР також наголосив на динаміці зростання загрози: якщо на початкових етапах росія запускала близько 30 дронів на місяць, то зараз їхня кількість обчислюється сотнями. У липні минулого року рф застосувала рекордні 802 БПЛА за одну добу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Україна Іран ППО ГУР МО дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Безпека суддів під час війни: ВРП розглянула повідомлення судді про збір особистої інформації

Суддя заявила про пряму загрозу безпеці своєї родини через дії представника позивача, який долучив до матеріалів справи конфіденційні дані про її місце проживання.

Строк оскарження рішень ВККС рахується з дня їх ухвалення: позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду наголосила, що строк звернення до суду щодо оскарження рішень ВККС, які встановлюють правила проведення добору суддів, починається з моменту їх ухвалення та оприлюднення.

У змінах щодо ЗЕД не визначили перелік реєстрів і порядок доступу БЕБ

Комітет підтримав доопрацювання законодавчих змін у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Функціональний імунітет не захищає від відповідальності за воєнні злочини: ККС підтвердив вирок депутату РФ

ККС відмовив у відкритті провадження за скаргою захисту депутата РФ, засудженого в Україні за посягання на територіальну цілісність держави.

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту про призначення трьох суддів до апеляційних судів

ВРП рекомендує призначити трьох суддів до апеляційних судів Запорізької та Чернігівської областей.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]