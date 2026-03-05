На Полтавщині перед судом постав адміністратор Viber-групи, який публікував місця перебування ТЦК

Обвинувачений не лише адміністрував спільноту, а й особисто публікував повідомлення із зазначенням локацій та транспорту військових ТЦК та правоохоронців, використовуючи завуальовані формулювання.

Семенівський районний суд Полтавської області 26 лютого ухвалив два вироки у кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Суд встановив, що мешканець Семенівської громади створив та адміністрував відкриту Viber-спільноту, яка налічувала 2738 учасників. Після початку повномасштабного вторгнення рф у цій спільноті почали систематично публікуватися повідомлення про місця перебування груп оповіщення - поліцейських і військовослужбовців ТЦК та СП.

Обвинувачений не лише адміністрував спільноту, а й особисто публікував повідомлення із зазначенням локацій та транспорту військових ТЦК та правоохоронців, використовуючи завуальовані формулювання. Судом встановлено, що такі дії сприяли ухиленню військовозобов’язаних від виконання конституційного обов’язку.

Інший засуджений - уродженець с. Гаївка Кременчуцького району Полтавської області. У січні 2024 року він приєднався до публічного чату в месенджері «Viber», який використовується для трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів. Чат нараховував 2796 осіб.

Усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків він поширював інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, що знизило їхню ефективність.

В обох випадках між прокурором та обвинуваченими було укладено угоду про визнання винуватості. Суд перевірив добровільність угод та їх відповідність вимогам закону й затвердив їх. В результаті суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі кожному, але засуджених було звільнено від відбування покарання з випробувальними строками 2 роки.

На них покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи і не виїжджати за межі України без погодження.

Окрім цього, суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 12 Pro і Xiaomi Redmi Note 14, які використовувалися для вчинення злочинів.

Суд наголосив: поширення інформації про місця роботи груп оповіщення під час воєнного стану є злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність.

