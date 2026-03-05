  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Полтавщине перед судом предстал администратор Viber-группы, который публиковал места пребывания ТЦК

13:06, 5 марта 2026
Обвиняемый не только администрировал сообщество, но и лично публиковал сообщения с указанием локаций и транспорта военных ТЦК и правоохранителей, используя завуалированные формулировки.
На Полтавщине перед судом предстал администратор Viber-группы, который публиковал места пребывания ТЦК
Фото: freepik.com
Семеновский районный суд Полтавской области 26 февраля вынес два приговора в уголовных производствах по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Суд установил, что житель Семеновской громады создал и администрировал открытую Viber-сообщество, которое насчитывало 2738 участников. После начала полномасштабного вторжения РФ в этом сообществе начали систематически публиковаться сообщения о местах пребывания групп оповещения — полицейских и военнослужащих ТЦК и СП.

Обвиняемый не только администрировал сообщество, но и лично публиковал сообщения с указанием локаций и транспорта военных ТЦК и правоохранителей, используя завуалированные формулировки. Судом установлено, что такие действия способствовали уклонению военнообязанных от выполнения конституционной обязанности.

Другой осужденный — уроженец с. Гаевка Кременчугского района Полтавской области. В январе 2024 года он присоединился к публичному чату в мессенджере «Viber», который используется для трансляции информационных сообщений со сведениями о дате, времени и местах проведения мобилизационных мероприятий. Чат насчитывал 2796 человек.

Осознавая опасный характер своих действий и желая наступления негативных последствий, он распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, что снизило их эффективность.

В обоих случаях между прокурором и обвиняемыми было заключено соглашение о признании виновности. Суд проверил добровольность соглашений и их соответствие требованиям закона и утвердил их. В результате суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако осужденные были освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

На них возложены обязанности периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места проживания или работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильных телефонов Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Xiaomi Redmi Note 14, которые использовались для совершения преступлений.

Суд подчеркнул: распространение информации о местах работы групп оповещения во время военного положения является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

суд решение суда Полтава судебная практика ТЦК мобилизация

