Кабмин утвердил механизм привлечения иностранных преподавателей и ученых в украинские вузы

Кабинет Министров утвердил механизм, как в украинские учреждения образования привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов. Это будет происходить через Фонд президента. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

«Украина выходит в партнерство с позиции активного стейкхолдера в образовании, науке и исследованиях. Есть интерес и готовность со стороны преподавателей университетов, ученых и экспертов со всего мира, в частности из стран ЕС и НАТО, присоединяться к совместным образовательным и научным разработкам, исследованиям и проектам здесь, в Украине, а также работать с украинскими студентами и учеными. Теперь у нас есть для этого все инструменты: конкурсы будут прозрачными, а финансирование — прогнозируемым», — отметил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Также Николай Трофименко добавил, что для украинских университетов и научных учреждений это практический инструмент усиления команд: когда международный опыт не «приехал, выступил и уехал», а принял участие в образовательных программах, исследовательских направлениях, совместных проектах и подготовке специалистов.

«Наша задача — сделать украинские университеты действительно конкурентными по качеству преподавания, уровню исследований и международным партнерствам. Важно, чтобы они были заметными в мире: в академических сообществах, исследовательских проектах и международных рейтингах. Привлечение специалистов с мировым опытом дает усиление для наших университетов и возможность получать доступ к современным программам и сетям, становясь частью глобального образовательного пространства.

И также это решение для украинских студентов: мы стремимся создать в Украине привлекательную образовательную среду, чтобы молодежь хотела учиться, развиваться и строить свое будущее именно здесь. Одной из ключевых задач Фонда Президента является привлечение лучшего мирового опыта и его интеграция в наши институции. Мы работаем над тем, чтобы открывать новые возможности для молодежи, ведь украинцы заслуживают образования высшего уровня в собственной стране», — отметила Ольга Будник, советник-уполномоченная Президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Проектом определена процедура организации и проведения конкурсного отбора на получение грантов, который будет осуществляться с использованием информационно-коммуникационной системы грантовой поддержки образовательных и научных инициатив Фонда Президента Украины — системы «Е-грант».

Порядок проведения конкурса будет разрабатывать Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, а утверждать — Министерство образования и науки. Далее — объявление конкурсов и отбор кандидатов в соответствии с конкретными запросами университетов и научных учреждений: под образовательные программы, исследовательские направления, совместные проекты и прикладные разработки, которые работают на восстановление и развитие Украины.

Финансирование будет осуществляться в пределах привлеченных средств и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов не предусмотрено. Отдельно определен подход к расчету предельного размера гранта — с учетом среднемесячной оплаты труда профессоров в ведущих иностранных университетах (250 лучших в мировых рейтингах), формата привлечения (в частности «визит-профессор» или «гостевой лектор») и страны пребывания специалиста.

