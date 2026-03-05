В Киеве будут судить чиновника, который требовал 36 тысяч долларов за исключение из воинского учета

Фигурант обещал военнообязанному «решить вопрос» со снятием с воинского учета, повлияв на должностных лиц одного из столичных ТЦК.

В Киеве будут судить чиновника, который обещал «повлиять» на работников одного из столичных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что фигурант обещал военнообязанному «решить вопрос» со снятием с воинского учета, повлияв на должностных лиц одного из столичных ТЦК и СП. В качестве оплаты этих «услуг» он требовал от «клиента» 36 тысяч долларов.

Тогда правоохранители задержали мужчину во время получения им вышеуказанной суммы денег.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование, а обвинительный акт направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

