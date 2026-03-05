Срок обжалования решений ВККС исчисляется со дня их принятия: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда подчеркнула, что срок обращения в суд для обжалования решений ВККС, которые устанавливают правила проведения отбора судей, начинается с момента их принятия и обнародования.

Вопрос определения момента начала течения срока обращения в административный суд имеет ключевое значение в спорах, связанных с процедурами отбора судей. Большая Палата Верховного Суда в деле № 990/516/25 сформулировала важный подход: если решение органа судейского управления устанавливает правила для всех участников процедуры, срок его обжалования начинается с момента принятия такого решения, а не с момента, когда оно фактически повлияло на конкретное лицо.

Эта позиция имеет практическое значение для участников конкурсов и отборов в судейский корпус, поскольку определяет пределы процессуальной возможности обжалования актов ВККС.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда как суд первой инстанции с иском к Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором просила отменить пункт 9 решения ВККС Украины от 27 августа 2025 года № 162/зп-25 в части установления количественного лимита кандидатов, допускаемых к следующему этапу квалификационного экзамена; признать противоправными действия Комиссии по недопуску ее к четвертому этапу квалификационного экзамена — выполнению практического задания по специализации местного общего суда; а также обязать ВККС допустить ее к этому этапу и обеспечить его прохождение.

Суд первой инстанции установил, что истец пропустила месячный срок обращения в суд для обжалования решения ВККС от 27 августа 2025 года. Ходатайство о восстановлении срока суд признал необоснованным, а исковое заявление вернул.

Не согласившись с таким решением, истец подала апелляционную жалобу в Большую Палату Верховного Суда.

Позиция Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда согласилась с выводами суда первой инстанции о пропуске срока обращения в суд.

Суд напомнил, что согласно части восьмой статьи 122 КАС Украины по делам об обжаловании актов, действий или бездействия ВККС во время процедуры отбора кандидатов на должность судьи устанавливается месячный срок обращения в административный суд.

Верховный Суд подчеркнул, что начало течения этого срока связано с моментом, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

При этом Большая Палата обратила внимание на характер обжалуемого решения ВККС. Оно устанавливало правила проведения процедуры отбора и подлежало применению ко всем ее участникам.

В связи с этим Суд отметил, что принятие решения ВККС, в котором закреплены правила, подлежащие применению ко всем участникам отбора, обусловливает применение этих правил с момента принятия такого решения, а не с момента, когда соответствующая норма была реализована в отношении конкретного лица.

Следовательно, срок обращения в суд для обжалования такого решения начинает исчисляться именно с момента его принятия и обнародования.

В данном деле решение ВККС от 27 августа 2025 года было обнародовано на официальном веб-сайте Комиссии, доступ к нему был открытым. Поэтому, по мнению суда, истец должна была узнать о его содержании именно в день его принятия.

Аргумент истца о том, что о нарушении своего права она узнала лишь 19 сентября 2025 года — после утверждения результатов тестирования и недопуска к следующему этапу экзамена — Суд отклонил.

Большая Палата Верховного Суда также обратила внимание, что исковые требования о признании противоправными действий субъекта властных полномочий и об обязании его совершить определенные действия являются производными, если их обоснование основано на утверждении о незаконности решения этого субъекта. В таком случае эти требования находятся в неразрывной связи с требованием об отмене соответствующего решения.

Поэтому пропуск срока обращения в суд для обжалования базового решения делает невозможным рассмотрение производных требований, если их обоснование основано на незаконности такого решения.

Поскольку срок обжалования этого решения был пропущен, другие исковые требования, основанные на его незаконности, не могут рассматриваться отдельно.

Таким образом, Суд пришел к выводу, что пропуск срока обращения в суд произошел по причинам, связанным с пассивным поведением истца, а потому не может признаваться уважительным.

Вывод

Большая Палата Верховного Суда подтвердила важный подход в спорах относительно процедур отбора судей: если решение ВККС устанавливает правила, которые применяются ко всем участникам процедуры, срок его обжалования исчисляется с момента принятия и обнародования такого решения.

Негативные последствия применения этого решения к конкретному лицу, которые проявились позже, не изменяют момент начала течения процессуального срока.

Кроме того, требования об обжаловании действий органа власти, основанные на незаконности такого решения, рассматриваются как производные от первоначального требования о его отмене и не могут существовать автономно в случае пропуска срока на обжалование самого решения.

Таким образом, сформированная правовая позиция подчеркивает значение своевременного обжалования актов органов судейского управления и демонстрирует, что отложенное обращение в суд после наступления фактических последствий применения таких актов не изменяет момент начала течения процессуального срока.

