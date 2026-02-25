  1. Фото
  2. / В Украине

Вся комната в валюте: в Винницкой области мать с сыном наладили схему по «продаже» группы инвалидности, фото

23:59, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Двух врачей задержали во время получения 3000 долларов взятки и изъяли во время обысков более 200 тысяч долларов, сотни тысяч гривен и евро наличными.
Вся комната в валюте: в Винницкой области мать с сыном наладили схему по «продаже» группы инвалидности, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области правоохранители разоблачили схему с оформлением фиктивной инвалидности – о подозрении сообщено двум врачам. Об этом сообщает полиция региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, осенью 2025 года мать и сын 47 и 27 лет, которые работают врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему III группы инвалидности сроком на год.

Для того чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили «пациенту» фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, а также ряд обследований.

Когда пакет медицинской документации был готов к передаче экспертам по оцениванию повседневного функционирования лица, «клиент» должен был рассчитаться за «услугу».

После передачи обусловленной суммы взятки сообщников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли.

В целом в ходе санкционированных обысков в рамках уголовного производства выявлено и изъято более 200 тыс. долларов, 350 тыс. гривен и более 1700 евро наличными.

Продолжаются следственные действия для установления происхождения средств и других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры следователи следственного управления ГУНП сообщили врачам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подготовлены ходатайства в суд о применении к подозреваемым мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Политическое прошлое, крипто-подарки и заложники судей: новый этап испытания на добропорядочность

Шестой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

ВСП отказал в продлении отстранения судьи Ольги Лелик из-за противоречия закону

Ходатайство о продлении отстранения возвращено без рассмотрения.

Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]