В апреле пенсионеры и другие лица получат единовременную доплату в размере 1 500 гривен – перечень получателей соцпомощи
Кабинет Министров Украины принял решение о выплате единовременной целевой доплаты в размере 1 500 гривен для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто получит выплату и как ее получить
Как ранее сообщалось, обращаться дополнительно для получения выплаты не нужно. Средства будут автоматически зачислены на банковские счета или выплачены через «Укрпочту».
«Мы направляем государственные ресурсы в первую очередь на тех людей, которые больше всего нуждаются в поддержке. Единовременная доплата в размере 1 500 гривен — это простой и оперативный механизм помощи, который позволяет быстро охватить миллионы украинцев. Для нас важно, чтобы люди получили эту поддержку автоматически — без дополнительных обращений и сложных процедур», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Если человек относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена только один раз после технической сверки государственных реестров. Программой планируется охватить около 13 миллионов украинцев.
Категории получателей
Среди пенсионеров и получателей социальной помощи, которые получат доплату:
- пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры по выслуге лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лицам из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будет предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;
- получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):
- на проживание из числа ВПЛ;
- как малообеспеченная семья;
- базовой социальной помощи;
- как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет,
- как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, не получившего права на пенсию;
- проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
- на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- одинокие матери;
- дети, над которыми установлена опека или попечительство;
- дети, страдающие тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
- дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Как будет начислена доплата
Единовременная сумма в размере 1 500 грн будет начислена в качестве доплаты к уже назначенной пенсии или социальной выплате в рамках апрельских выплат отдельной суммой. Такой подход обеспечивает справедливое и прозрачное распределение средств государственного бюджета.
