В апреле пенсионеры и другие лица получат единовременную доплату в размере 1 500 гривен – перечень получателей соцпомощи

Кабмин принял решение об автоматической доплате, которая будет начислена без дополнительных обращений через банки или Укрпочту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение о выплате единовременной целевой доплаты в размере 1 500 гривен для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто получит выплату и как ее получить

Как ранее сообщалось, обращаться дополнительно для получения выплаты не нужно. Средства будут автоматически зачислены на банковские счета или выплачены через «Укрпочту».

«Мы направляем государственные ресурсы в первую очередь на тех людей, которые больше всего нуждаются в поддержке. Единовременная доплата в размере 1 500 гривен — это простой и оперативный механизм помощи, который позволяет быстро охватить миллионы украинцев. Для нас важно, чтобы люди получили эту поддержку автоматически — без дополнительных обращений и сложных процедур», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Если человек относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена только один раз после технической сверки государственных реестров. Программой планируется охватить около 13 миллионов украинцев.

Категории получателей

Среди пенсионеров и получателей социальной помощи, которые получат доплату:

пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры по выслуге лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лицам из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будет предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;

получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):

на проживание из числа ВПЛ;

как малообеспеченная семья;

базовой социальной помощи;

как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет,

как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, не получившего права на пенсию;

проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

одинокие матери;

дети, над которыми установлена опека или попечительство;

дети, страдающие тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Как будет начислена доплата

Единовременная сумма в размере 1 500 грн будет начислена в качестве доплаты к уже назначенной пенсии или социальной выплате в рамках апрельских выплат отдельной суммой. Такой подход обеспечивает справедливое и прозрачное распределение средств государственного бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.