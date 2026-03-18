  В Украине

В апреле пенсионеры и другие лица получат единовременную доплату в размере 1 500 гривен – перечень получателей соцпомощи

20:06, 18 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин принял решение об автоматической доплате, которая будет начислена без дополнительных обращений через банки или Укрпочту.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение о выплате единовременной целевой доплаты в размере 1 500 гривен для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто получит выплату и как ее получить

Как ранее сообщалось, обращаться дополнительно для получения выплаты не нужно. Средства будут автоматически зачислены на банковские счета или выплачены через «Укрпочту».

«Мы направляем государственные ресурсы в первую очередь на тех людей, которые больше всего нуждаются в поддержке. Единовременная доплата в размере 1 500 гривен — это простой и оперативный механизм помощи, который позволяет быстро охватить миллионы украинцев. Для нас важно, чтобы люди получили эту поддержку автоматически — без дополнительных обращений и сложных процедур», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Если человек относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена только один раз после технической сверки государственных реестров. Программой планируется охватить около 13 миллионов украинцев.

Категории получателей

Среди пенсионеров и получателей социальной помощи, которые получат доплату:

  • пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности, получатели пенсии в связи с потерей кормильца, пенсионеры по выслуге лет, имеющие право на пенсию по возрасту. Размер пенсии не должен превышать 25 595 гривен. Для ветеранов войны, принимавших участие в защите Украины с 2014 года, лицам из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 1500 грн будет предоставляться независимо от размера получаемой пенсии;
  • получатели государственной помощи/компенсации (в т.ч. установленные на каждого получателя помощи/компенсации):
  • на проживание из числа ВПЛ;
  • как малообеспеченная семья;
  • базовой социальной помощи;
  • как лица, не имеющие права на пенсию и получившие право на помощь после 65 лет,
  • как лица, не имеющие права на пенсию из числа лиц с инвалидностью, и иждивенцы умершего кормильца, не получившего права на пенсию;
  • проживающие вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;
  • на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • одинокие матери;
  • дети, над которыми установлена опека или попечительство;
  • дети, страдающие тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, в том числе с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Как будет начислена доплата

Единовременная сумма в размере 1 500 грн будет начислена в качестве доплаты к уже назначенной пенсии или социальной выплате в рамках апрельских выплат отдельной суммой. Такой подход обеспечивает справедливое и прозрачное распределение средств государственного бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дети Кабинет Министров Украины ВПЛ пенсия



Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]