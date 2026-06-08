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На юге Филиппин произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,8, теперь существует угроза цунами – фото и видео

11:10, 8 июня 2026
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На юге Филиппин в регионе Минданао произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни по меньшей мере 15 человек и привело к массовым разрушениям и эвакуации из-за предупреждения о цунами.
На юге Филиппин произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,8, теперь существует угроза цунами – фото и видео
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В регионе Минданао на юге Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Сообщается о по меньшей мере 15 погибших и более сотни пострадавших, а также о предупреждении о возможном цунами.

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По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в понедельник около 07:37 по местному времени. Эпицентр находился вблизи южного побережья острова Минданао, недалеко от города Генерал-Сантос в провинции Сарангани. Глубина залегания составила около 35 километров, сообщает CNN.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolc) подтвердил, что землетрясение ощущалось в разных частях архипелага и вызвало панику, разрушение зданий и перебои в работе инфраструктуры.

По данным Управления гражданской защиты, подтверждено как минимум 15 погибших. Спасательные службы продолжают проверку информации о других возможных жертвах и масштабах разрушений.

В городе Генерал-Сантос, где проживает около 720 тысяч человек, зафиксировано обрушение части зданий и повреждение торговых объектов. Местные службы распространили видео, на которых видны разрушенные магазины и поврежденные сооружения после подземных толчков.

Землетрясение произошло в период начала нового учебного года в государственных школах. В социальных сетях появились кадры, на которых ученики начальных школ в провинции Давао-Оксиденталь во время сильных подземных толчков выходят на улицу и приседают в целях безопасности. В других случаях зафиксировано обрушение крыши на территории школьного кампуса в Давао-дель-Сур, однако пострадавших там нет.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что поручил всем соответствующим государственным службам немедленно начать эвакуацию населения и спасательные работы.

Он также призвал жителей пострадавших регионов следовать предупреждениям о цунами и немедленно перемещаться на возвышенности, подчеркнув необходимость не медлить.

Начальник полиции города Алабел в провинции Сарангани Бенджи Анчета сообщил, что в здании полиции после землетрясения появились трещины. По его словам, некоторые люди потеряли сознание из-за силы толчков, однако сообщений о погибших в этом городе пока нет. Он также отметил, что это было самое сильное землетрясение, которое ему приходилось переживать.

После подземных толчков было объявлено предупреждение о цунами для Филиппин, Индонезии и Японии. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами впоследствии сообщил, что основная угроза миновала примерно через пять часов, однако призвал население оставаться внимательным из-за возможных колебаний уровня моря и следовать указаниям местных властей.

Филиппины, Индонезия и Япония находятся в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне разломов, где часто происходят землетрясения и наблюдается вулканическая активность.

 

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