Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Реформа МСЭК привела к волне отказов в постороннем уходе.

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Реформа системы медико-социальной экспертизы изменила не только название органов, устанавливающих инвалидность. Вместе с ликвидацией МСЭК изменился и сам подход к оценке состояния человека. Теперь ключевое значение имеет не столько диагноз или установленная группа инвалидности, сколько то, насколько состояние здоровья ограничивает повседневное функционирование личности. Именно от этого зависит и решение вопроса о потребности в постоянном постороннем уходе.

Люди, ранее получавшие соответствующие выводы МСЭК или рассчитывавшие на их получение, все чаще сталкиваются с отказами экспертных команд. Особенно остро проблема встает для семей, оформляющих социальные выплаты, компенсации, статус лица, осуществляющего уход, а также для военнообязанных, обосновывающих право на отсрочку или увольнение с военной службы необходимостью постоянного ухода за близким родственником. «Судебно-юридическая газета» подробно разобрала, когда могут отказать в постоянном уходе и можно ли такое решение обжаловать.

Кто сегодня определяет потребность в постоянном постороннем уходе

С 1 января 2025 полномочия медико-социальных экспертных комиссий прекратились. Их функции по установлению инвалидности и оценке функционального состояния человека перешли к экспертным командам по оценке повседневного функционирования личности. Такая реформа была введена постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 года №1338 «Некоторые вопросы введения оценки повседневного функционирования личности».

Таким образом, введена комплексная оценка того, как состояние здоровья влияет на способность человека самостоятельно жить, передвигаться, общаться, ориентироваться, контролировать свое поведение и осуществлять самообслуживание. Именно эти показатели сегодня имеют определяющее значение при решении вопроса о необходимости постоянного постороннего ухода.

Ключевым является установление, может ли личность самостоятельно, безопасно и без угрозы жизни и здоровью обеспечивать базовые жизненные потребности с учетом:

частоты потребности в помощи (эпизодически, регулярно, постоянно);

объема помощи (частичная или полная);

эффективность вспомогательных средств реабилитации.

Если выполнение действия сопровождается болью или риском для жизни и здоровья, считается, что такое действие не может выполняться самостоятельно.

Как обжаловать решение экспертной команды

Если экспертная команда пришла к выводу, что лицо не нуждается в постоянном постороннем уходе, это еще не означает, что такое решение окончательно. Законодательство предусматривает механизмы его пересмотра – как в административном порядке, так и через суд.

В первую очередь, человек может воспользоваться административным порядком пересмотра решения. Закон «Об административной процедуре» гарантирует право любого лица обжаловать административный акт, если он считает, что им нарушены его права или законные интересы. Во время такого пересмотра могут оцениваться: были ли исследованы все медицинские документы, полно установлены ли фактические обстоятельства, правильно ли применены критерии оценки, содержит ли решение надлежащее обоснование.

Если во время пересмотра будет установлено, что вывод сделан без учета важных медицинских документов или с нарушением установленной процедуры, решение может быть изменено или отменено. В то же время административное обжалование не лишает личности права обратиться непосредственно в суд.

Какие сроки действуют для обжалования решения экспертной команды

После получения выписки из решения экспертной команды не нужно медлить с его обжалованием. Законодательство предусматривает два механизма защиты прав: административный пересмотр решения и обращение в административный суд. В соответствии с пунктами 70–76 Порядка проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 г. №1338, решение экспертной команды может быть обжаловано в Центр оценивания функционального состояния личности. Заявление подается в течение 40 календарных дней со дня принятия решения экспертной командой.

Если человек не согласен с результатами административного пересмотра или решает сразу обратиться в суд, в большинстве случаев применяется часть вторая статьи 122 КАС Украины, которая предусматривает, что административный иск может быть подан в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Если же человек сначала воспользовался административным обжалованием, шестимесячный срок для обращения в суд, как правило, исчисляется со дня получения окончательного решения по результатам такого пересмотра.

Судебная практика

В постановлении Объединенной палаты Кассационного гражданского суда Верховного Суда от 6 апреля 2026 г. по делу №214/3475/24 суд обратил внимание, что граждане нередко обращаются в суды с заявлениями об установлении юридического факта осуществления постоянного ухода или потребности лица в таком уходе в порядке отдельного производства. Чаще это делается для оформления социальных выплат, отсрочки от мобилизации или реализации других прав.

Однако Верховный Суд подчеркнул, что если законодательством уже определен специальный административный порядок установления такого факта, суд не может подменять собой компетентный орган. В постановлении указано, что вопрос определения потребности в постоянном постороннем уходе входит в компетенцию уполномоченных органов здравоохранения, а после проведения реформы – экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности. Они должны оценить медицинские документы, функциональное состояние человека и принять соответствующее решение.

Если же лицо не соглашается с таким решением, надлежащим способом защиты есть не установление этого факта гражданским судом, а обжалование решения субъекта властных полномочий в порядке административного судопроизводства.

Фактически Верховный Суд разграничил два разных вопроса: установление медицинского факта – это компетенция экспертной команды, проверка законности ее решения – компетенция административного суда. Такой подход имеет принципиальное значение, ведь делает невозможным ситуацию, когда разные суды фактически подменяли бы собой специальные медицинские органы.

В своей практике Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что административный суд не проводит собственную медицинскую экспертизу. Предметом проверки является другое: действовала ли экспертная команда в пределах своих полномочий, были исследованы все предоставленные медицинские документы и т.д. Если решение принято формально, без анализа доказательств или без надлежащего обоснования, административный суд может признать его противоправным и отменить.

В то же время, даже после отмены решения суд обычно не устанавливает потребность в постоянном постороннем уходе самостоятельно. Чаще всего он обязывает компетентный орган провести повторную оценку с учетом выводов суда.

Какие доказательства могут стать решающими

На практике одной из наиболее распространенных причин отказа является убеждение заявителя, что достаточно установленной инвалидности. Однако Минздрав отдельно подчеркивает: потребность в постоянном постороннем уходе определяется не самим фактом инвалидности или ее группой, а степенью утраты человеком способности к самообслуживанию и повседневному функционированию.

Именно поэтому при обжаловании важными могут быть: медицинская документация из учреждений здравоохранения, результаты инструментальных и лабораторных обследований, заключения профильных врачей, документы о постороннем уходе, который фактически осуществляется; другие медицинские документы, подтверждающие невозможность самостоятельного обеспечения основных потребностей.

Недостаточно лишь отметить тяжелый диагноз. Необходимо доказать, что по состоянию здоровья человек объективно не может обходиться без постоянной помощи других лиц.

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