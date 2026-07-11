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Почему вас может не быть в Реестре должников, хотя исполнительное производство существует — объяснение

12:07, 11 июля 2026
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В Минюсте объяснили, как работают АСВП и Единый реестр должников и почему данные в них могут различаться.
Почему вас может не быть в Реестре должников, хотя исполнительное производство существует — объяснение
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Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности работы Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) и Единого реестра должников, а также рассказало, какую информацию содержит каждый из этих ресурсов.

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Что такое Автоматизированная система исполнительного производства

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) — это информационно-коммуникационная система, в которой собираются, хранятся и учитываются сведения об исполнительных производствах. Именно в этой системе регистрируются исполнительные документы, формируются документы исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

АСВП является основной рабочей системой государственных и частных исполнителей и содержит, в частности:

  • данные взыскателя и должника;
  • реквизиты исполнительного документа;
  • сведения об исполнителе;
  • постановления и другие процессуальные документы;
  • информацию об арестах имущества и средств;
  • данные о совершенных исполнительных действиях;
  • информацию о ходе исполнения решения.

Доступ к большинству этих сведений имеют исполнители и стороны исполнительного производства в порядке, установленном законодательством.

Какую информацию содержит Единый реестр должников

В Минюсте подчеркнули, что Единый реестр должников является составной частью АСВП, однако имеет иное назначение. Он содержит лишь ограниченный объем информации, необходимый для идентификации должника и подтверждения наличия исполнительного производства.

В реестре можно увидеть:

  • фамилию, имя и отчество должника — для физических лиц;
  • дату рождения должника;
  • наименование юридического лица;
  • данные органа или лица, осуществляющих принудительное исполнение;
  • номер исполнительного производства;
  • информацию об органе или должностном лице, выдавшем исполнительный документ.

Проверить наличие лица в Едином реестре должников может любой желающий через открытый онлайн-сервис.

Почему данные в АСВП и Реестре должников могут отличаться

В Министерстве юстиции обратили внимание, что наличие записи в АСВП не всегда означает, что лицо внесено в Единый реестр должников.

АСВП содержит информацию как об открытых, так и о завершенных исполнительных производствах. Даже после погашения долга и завершения производства сведения остаются в системе с соответствующим статусом.

В то же время Единый реестр должников отражает только лиц, имеющих невыполненные имущественные обязательства на текущий момент. После завершения исполнительного производства, в частности в связи с уплатой долга, информацию о должнике из реестра исключают.

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