Почему вас может не быть в Реестре должников, хотя исполнительное производство существует — объяснение
Одесское межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности работы Автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) и Единого реестра должников, а также рассказало, какую информацию содержит каждый из этих ресурсов.
Что такое Автоматизированная система исполнительного производства
Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) — это информационно-коммуникационная система, в которой собираются, хранятся и учитываются сведения об исполнительных производствах. Именно в этой системе регистрируются исполнительные документы, формируются документы исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.
АСВП является основной рабочей системой государственных и частных исполнителей и содержит, в частности:
- данные взыскателя и должника;
- реквизиты исполнительного документа;
- сведения об исполнителе;
- постановления и другие процессуальные документы;
- информацию об арестах имущества и средств;
- данные о совершенных исполнительных действиях;
- информацию о ходе исполнения решения.
Доступ к большинству этих сведений имеют исполнители и стороны исполнительного производства в порядке, установленном законодательством.
Какую информацию содержит Единый реестр должников
В Минюсте подчеркнули, что Единый реестр должников является составной частью АСВП, однако имеет иное назначение. Он содержит лишь ограниченный объем информации, необходимый для идентификации должника и подтверждения наличия исполнительного производства.
В реестре можно увидеть:
- фамилию, имя и отчество должника — для физических лиц;
- дату рождения должника;
- наименование юридического лица;
- данные органа или лица, осуществляющих принудительное исполнение;
- номер исполнительного производства;
- информацию об органе или должностном лице, выдавшем исполнительный документ.
Проверить наличие лица в Едином реестре должников может любой желающий через открытый онлайн-сервис.
Почему данные в АСВП и Реестре должников могут отличаться
В Министерстве юстиции обратили внимание, что наличие записи в АСВП не всегда означает, что лицо внесено в Единый реестр должников.
АСВП содержит информацию как об открытых, так и о завершенных исполнительных производствах. Даже после погашения долга и завершения производства сведения остаются в системе с соответствующим статусом.
В то же время Единый реестр должников отражает только лиц, имеющих невыполненные имущественные обязательства на текущий момент. После завершения исполнительного производства, в частности в связи с уплатой долга, информацию о должнике из реестра исключают.
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