Провалили экзамен на водительское удостоверение: когда разрешена повторная сдача

Кандидаты в водители, которые не сдали теоретический или практический экзамен на получение водительского удостоверения, могут повторно пройти испытание только после установленного срока ожидания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения не всем кандидатам удается успешно пройти испытание с первой попытки. В таких случаях возникает вопрос, когда можно повторно зарегистрироваться для сдачи теоретического или практического экзамена.

10 календарных дней — обязательный перерыв между попытками

Если кандидат в водители не сдал теоретический или практический экзамен, повторно пройти испытание можно не ранее чем через 10 календарных дней. Запись открывается на 11-й день после начала отсчета.

При этом день, в который проводился экзамен, в срок ожидания не засчитывается. Отсчет начинается со следующего календарного дня после сдачи экзамена.

Например, если экзамен состоялся 1 июля, а результат оказался неудовлетворительным, отсчет начинается 2 июля. В таком случае десятый день приходится на 11 июля, а зарегистрироваться на повторную сдачу можно уже на 12 июля.

Этот порядок одинаково действует как для теоретического, так и для практического экзаменов в сервисных центрах МВД.

Что предусматривает законодательство

Порядок повторной сдачи экзаменов определен Инструкцией о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Украины № 515.

Согласно этим изменениям, в случае несдачи теоретического или практического экзамена следующий экзамен назначается не ранее чем через 10 календарных дней. Отсчет ведется со дня, следующего за днем сдачи экзамена.

Как записаться на повторный экзамен

После неудачной попытки сдачи экзамена кандидат в водители может выбрать удобный способ записи:

через систему «Е-запись» на сайте Главного сервисного центра МВД;

через мобильное приложение «Е-запись»;

через терминал самообслуживания непосредственно в сервисном центре МВД (при наличии свободных мест на текущий день).

Онлайн-запись открывается на 21 день вперед, поэтому после окончания установленного законодательством срока можно сразу выбрать доступную дату и время для сдачи экзамена. При этом следует учитывать, что система автоматически не позволит записаться раньше установленного срока, напоминают в Главном сервисном центре МВД.

Почему установлен именно 10-дневный срок

Такой период ожидания предусмотрен для того, чтобы кандидат в водители имел достаточно времени подготовиться к повторной сдаче экзамена. За этот срок можно повторить Правила дорожного движения, проанализировать допущенные ошибки и, при необходимости, пройти дополнительные практические занятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.