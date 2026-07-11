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Налоговая планирует упростить налоговую отчетность: что предполагает цифровизация сервисов

09:06, 11 июля 2026
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Налоговая служба подписала меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации налоговых сервисов, предусматривающий упрощение налоговой отчетности, автоматизацию процессов и модернизацию электронных сервисов.
Налоговая планирует упростить налоговую отчетность: что предполагает цифровизация сервисов
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Государственная налоговая служба сообщила о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере цифровизации налоговых сервисов. Документ предусматривает упрощение налоговой отчетности и развитие современных цифровых сервисов ГНС.

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Одним из ключевых направлений станет реинжиниринг приоритетных форм налоговой отчетности. Их планируют сделать более простыми и удобными по принципу «Once Only», который предусматривает однократное внесение данных без необходимости повторно предоставлять одинаковую информацию. В дальнейшем государственные органы смогут самостоятельно обмениваться необходимыми сведениями между реестрами.

Кроме того, планируется автоматизация внутренних процессов ГНС, сокращение количества ручных операций, модернизация электронного документооборота и совершенствование веб-портала службы.

Ранее мы писали, что в ГНС заявили о намерении внедрить налоговую медиацию как альтернативный способ урегулирования налоговых споров, а также подвели итоги работы в сфере налогового контроля за первое полугодие.

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налоговая Украина ГНС

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