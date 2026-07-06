Российская музыка в автомобиле и сториз в TikTok: где заканчивается личная жизнь и начинается ответственность

Считается ли стороз в социальных сетях публичным распространением музыкального произведения и какие именно ограничения установлены украинским законодательством?

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После начала полномасштабной войны вопрос использования русского культурного продукта в Украине приобрел не только общественное, но и правовое значение. Государство ввело ряд ограничений, призванных оградить информационное пространство от контента страны-агрессора, однако вокруг этих нововведений до сих пор существует немало недоразумений.

В социальных сетях регулярно появляются сообщения о якобы штрафах за прослушивание российских песен в собственном автомобиле или даже за использование таких композиций в Instagram или TikTok. В то же время, далеко не вся распространенная информация соответствует действующему законодательству.

Действительно ли водителя могут оштрафовать только из-за включенной русской музыки? Считается ли стороз в социальных сетях публичным распространением музыкального произведения? И какие именно ограничения установлены сегодня украинским законодательством?

Что именно запрещает Закон №2310-IX

Основным нормативным актом, регулирующим этот вопрос, стал Закон Украины №2310-IX от 19 июня 2022 года. Именно им были внесены изменения в Закон Украины «О культуре». Согласно части второй статьи 15 Закона Украины «О культуре», запрещается публичное исполнение, демонстрирование, показ и другое публичное использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов и произведений исполнителей, которые после 1991 года являются гражданами государства-агрессора.

В то же время закон не содержит положений, запрещающих гражданам слушать русскую музыку для личных нужд. Ограничения касаются именно ее публичного использования, то есть случаев, когда музыкальное произведение воспроизводится для неопределенного круга лиц. Именно это разграничение принципиально для правильного применения законодательства.

Можно ли слушать русские песни в собственном автомобиле

Действующее законодательство не устанавливает прямого запрета на прослушивание русскоязычных песен в частном автомобиле. Если музыка звучит исключительно для водителя или пассажиров транспортного средства, такое использование считается частным. Закон Украины «О культуре» не распространяет установленные им ограничения на личное прослушивание музыкальных произведений.

Однако ситуация может измениться, если воспроизведение музыки фактически выходит за пределы частного использования. Например, если автомобиль движется с открытыми окнами, на парковке используется мощная акустическая система или музыка звучит настолько громко, что ее беспрепятственно слышат случайные прохожие, могут возникнуть вопросы, не приобретает ли такое воспроизведение признаков публичного исполнения.

Закон не содержит определения, что частный автомобиль автоматически является общественным местом. Именно поэтому каждая конкретная ситуация должна оцениваться индивидуально с учетом всех обстоятельств. Иными словами, ответ на вопрос, можно ли громко слушать русскую музыку в автомобиле, зависит не только от места ее воспроизведения, но и от того, становится ли она доступна для неограниченного круга лиц.

Предусмотрен ли штраф

В последнее время в социальных сетях активно распространяется информация о штрафах в 25 тысяч гривен за российскую музыку в автомобиле. На самом деле, такие сообщения не соответствуют действующему законодательству.

Действительно, в Верховной Раде неоднократно регистрировались законодательные инициативы по усилению ответственности за нарушение установленных ограничений, однако ни одна из них пока не предусматривает автоматическое наложение штрафа только из-за прослушивания российской музыки в собственном транспортном средстве.

В то же время, если громкое воспроизведение музыки нарушает общественный порядок или требования по соблюдению тишины, к лицу могут быть применены положения статьи 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В этом случае ответственность наступает не из-за происхождения или языка музыкального произведения, а исключительно из-за нарушения правил соблюдения тишины.

Можно ли публиковать стороз с русской музыкой: что говорит закон

Больше всего вопросов сегодня возникает именно по поводу использования русской музыки в социальных сетях. Если с трансляцией таких композиций в кафе, ресторанах, торговых заведениях или общественном транспорте законодательство определилось достаточно четко, то в отношении Instagram, TikTok, Facebook и других платформ ситуация не столь однозначна.

Закон Украины №2310-IX, которым был дополнен Закон Украины «О культуре» статьей 15-1, запрещает публичное исполнение, публичное оповещение, демонстрирование и другие способы публичного использования фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, являющихся гражданами государства-агрессора после 1991 года. Вместе с тем в законе отсутствует какое-либо отдельное упоминание о социальных сетях или размещение пользователями видеоконтента на цифровых платформах. Именно по этому вопросу правовой квалификации сторез или коротких видео остается дискуссионным.

С одной стороны, история в Instagram или видео TikTok является открытой публикацией, доступной для просмотра другими пользователями. Если такая публикация сопровождается музыкальным произведением русского исполнителя, подпадающий под законодательные ограничения, можно утверждать, что происходит его распространение среди неопределенного круга лиц.

С другой стороны, украинское законодательство пока не содержит нормы, прямо устанавливающей административную или иную юридическую ответственность именно за размещение такого контента в личных аккаунтах социальных сетей. Другими словами, специального запрета на публикацию стразов с российской музыкой сегодня не существует.

В то же время это не означает, что использование такого контента всегда будет за пределами правовой оценки. Если музыкальное сопровождение используется предприятием для продвижения собственной деятельности – например, рестораном, кафе, ночным клубом, магазином или салоном красоты, – такая публикация уже может рассматриваться как один из способов публичного использования музыкального произведения в рамках хозяйственной деятельности. В таком случае оценка правомерности будет производиться с учетом требований статьи 15-1 Закона Украины «О культуре».

Судебная практика: существуют ли штрафы за публикации в соцсетях контента с российской музыкой

Отдельные судебные решения уже свидетельствуют, что контент в соцсетях может стать предметом судебного разбирательства, но не из-за самого факта использования российской музыки. Например, в 2025 году во Львовской области суд по делу № 446/2970/25 привлек мать несовершеннолетней к административной ответственности по статье 184 КУоАП из-за опубликованного дочерью видео в TikTok с русской музыкой и нецензурной лексикой. Однако суд рассматривал дело не как нарушение законодательства о запрете русской музыки, а как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть основанием ответственности стало поведение ребенка, а не использование музыкального произведения. Сумма штрафа составила 850 грн., а также 665,60 грн. судебного сбора.

Судебная практика содержит примеры привлечения к ответственности заведений общественного питания и организаторов мероприятий, которые публично транслировали российские песни. Так, в 2025 году Бориспольский горрайонный суд по делу №359/7565/25 оштрафовал на 425 гривен директора развлекательного комплекса после концерта, во время которого исполнялись русскоязычные композиции.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета» ранее, в Киеве привлекли к административной ответственности 28-летнюю жительницу жилого комплекса, которая в День траура по жертвам ракетной атаки слушала российскую музыку и танцевала на балконе. В отношении женщины составили административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство. Санкция настоящей статьи предусматривает от 51 до 119 грн штрафа.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день говорить о существовании постоянной судебной практики по штрафам именно за сторож с российской музыкой нельзя. Однако учитывая развитие законодательства и внимание государства к защите информационного пространства, не исключено, что в будущем вопрос публикации такого контента в социальных сетях станет предметом отдельного правового регулирования или судебного толкования.

В итоге отметим, что украинское законодательство не устанавливает запрет на частное прослушивание российской музыки в собственном автомобиле или дома. Ограничения касаются именно публичного использования произведений исполнителей, являющихся гражданами государства-агрессора, что предусмотрено статьей 15-1 Закона Украины «О культуре» (в редакции Закона №2310-IX). Что касается публикации стороз в социальных сетях, то специального законодательного запрета или отдельной ответственности пока нет.

В то же время, когда такие публикации используются для коммерческой деятельности или фактически являются способом публичной трансляции музыкального контента, они могут получить другую правовую оценку. Именно поэтому следует разграничивать личное пользование музыкой и ее распространение среди неограниченного круга лиц. Первый случай сегодня не запрещен законом, второй уже может подпадать под установленные государством ограничения, направленные на защиту украинского информационного и культурного пространства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.