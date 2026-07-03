Суд ЕС подтвердил рекордный штраф для Google за нарушение антимонопольного законодательства из-за Android

Судебная инстанция ЕС отклонила апелляцию Google и Alphabet, завершив многолетний судебный спор.

Фото: beuc.eu

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Европейского Союза подтвердил штраф в размере 4,1 млрд евро (4,69 млрд долларов США), наложенный на Google и его материнскую компанию Alphabet за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в связи с мобильной операционной системой Android, пишет GlobalData.

Это решение завершает длительный судебный спор, начавшийся в 2018 году, когда Европейская комиссия наложила первоначальный штраф, придя к выводу, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке.

В решении Европейской комиссии 2018 года отмечалось, что Google вынуждала производителей мобильных телефонов предварительно устанавливать на устройства Android поисковую систему Google Search, браузер Chrome и магазин приложений Google Play. Также было установлено, что компания не позволяла производителям использовать версии Android, не связанные с Google.

Комиссия признала такие действия нарушением правил конкуренции ЕС, направленных на обеспечение справедливого доступа к цифровым рынкам.

В 2022 году Общий суд ЕС частично отменил отдельные выводы Еврокомиссии относительно некоторых соглашений о распределении доходов и уменьшил сумму штрафа с 4,34 млрд евро до 4,125 млрд евро. В то же время суд подтвердил основной вывод о едином и продолжающемся нарушении со стороны Google, которая использовала соглашения о предварительной установке приложений и условия лицензирования для предоставления преимуществ собственным сервисам.

Компанию Alphabet также признали солидарно ответственной за часть штрафа.

После этого Google обжаловала решение в Суде Европейского Союза. Компания утверждала, что Общий суд неправильно оценил антиконкурентное влияние ее соглашений с производителями Android-устройств.

Однако Суд ЕС отклонил апелляцию Google и Alphabet, подтвердив пересмотренный штраф в размере 4,1 млрд евро и согласившись с оценкой практик технологического гиганта, данной Европейской комиссией.

Суд отметил: «Общий суд имел основания прийти к выводу, что существовало предпочтение в пользу предварительно установленных приложений, а Google и Alphabet не доказали, что только предпочтения пользователей или якобы высокое качество их сервисов объясняли выявленное поведение».

Решение также поддержало подход Общего суда к применению правовых стандартов в отношении злоупотребления доминирующим положением и его анализ антифрагментационных соглашений Google, которые были признаны ограничивающими конкуренцию, поскольку лишали производителей возможности использовать альтернативные версии Android.

Суд отметил: «Общий суд имел основания сделать вывод, что такая практика могла ограничивать конкуренцию и усиливать барьеры для выхода на рынок».

Кроме того, Суд ЕС отметил, что Общий суд обоснованно отклонил аргументы Google об объективной необходимости применения антифрагментационных мер и подтвердил квалификацию действий компании как «единого и продолжающегося нарушения».

Также суд признал правильным подход к определению размера штрафа и пришел к выводу, что процессуальные права Google, в частности право на защиту, были соблюдены.

Это решение подтверждает крупнейший в истории Европейского Союза антимонопольный штраф, наложенный на технологическую компанию. По данным Reuters, за последние 15 лет Google получила почти 11 млрд евро штрафов ЕС за различные нарушения конкурентного законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.