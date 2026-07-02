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Суд ЕС подтвердил штраф в размере более 4,125 млрд евро для Google по делу об Android

17:31, 2 июля 2026
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Суд Европейского Союза отклонил апелляцию Google и оставил в силе штраф за нарушение антимонопольного законодательства.
Суд ЕС подтвердил штраф в размере более 4,125 млрд евро для Google по делу об Android
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Суд Европейского Союза отклонил апелляцию компании Google и подтвердил штраф в размере 4,125 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства, связанного с операционной системой Android. Как пишет Politico, такое решение стало победой Европейской комиссии в одном из ее самых длительных антимонопольных дел против крупной технологической компании.

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Суд оставил в силе решение суда низшей инстанции

Суд ЕС подтвердил решение суда низшей инстанции, вынесенное в 2022 году, которое в основном поддержало вывод Европейской комиссии о том, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением.

По заключению Комиссии, компания устанавливала ограничения для производителей смартфонов, использующих операционную систему Android, а также для операторов мобильных сетей, чтобы защитить доминирующее положение собственных сервисов Google Search и Chrome.

Ранее Еврокомиссия наложила на компанию штраф в размере 4,34 млрд евро. После пересмотра дела суд первой инстанции уменьшил его до 4,125 млрд евро. Именно эта сумма окончательно осталась в силе.

Позиция Google

В Google заявили, что решение суда «не признает наших значительных инвестиций в обеспечение открытости, совместимости и бесплатности Android».

Компания также подчеркнула, что выполнила первоначальные требования Европейской комиссии, выдвинутые в 2018 году, и по-прежнему сосредоточена на дальнейших инновациях и обеспечении открытости для пользователей, партнеров и разработчиков.

В чем заключались претензии Еврокомиссии

В основе дела лежали соглашения, обязывавшие производителей смартфонов, желающих получить доступ к магазину приложений Google Play, предустанавливать Google Search и браузер Chrome.

Европейская комиссия считала, что такие условия затрудняли конкуренцию для других поисковых систем и браузеров.

Какое значение имеет решение суда

Решение завершает одно из важнейших антимонопольных дел периода, когда еврокомиссаром по вопросам конкуренции была Маргрете Вестагер, и подтверждает применение Еврокомиссией традиционного антимонопольного законодательства для борьбы с рыночной властью цифровых платформ.

Ожидается, что это решение также повлияет на будущие дела о злоупотреблении доминирующим положением в соответствии со статьёй 102 законодательства ЕС, в частности при оценке практики навязывания связанных продуктов и услуг на цифровых рынках.

Несмотря на то, что Европейский Союз все активнее применяет Закон о цифровых рынках для регулирования деятельности крупных онлайн-платформ, это решение стало еще одним судебным подтверждением правовых принципов, на которых основывались предыдущие антимонопольные меры Брюсселя в отношении крупных технологических компаний.

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суд ЕС Google Android

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