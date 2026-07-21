Мобилизация не является «необратимой», если мужчину призвали несмотря на действующую отсрочку — решение суда

Суд обязал уволить военнослужащего, которого мобилизовали несмотря на действующую отсрочку из-за невнесения сведений в Реестр.

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Восьмой апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, которым признал незаконной мобилизацию гражданина, имевшего на момент призыва действующую отсрочку. Суд не только отменил приказ о призыве, но и оставил в силе решение об отмене приказа о зачислении в воинскую часть и об обязании уволить военнослужащего с военной службы.

При этом апелляционный суд отграничил данное дело от правовой позиции Верховного Суда относительно «необратимости» процедуры мобилизации, подчеркнув, что в данном случае предметом спора был именно незаконный индивидуальный акт о призыве, изданный несмотря на наличие отсрочки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как в июле 2025 года его призвали на военную службу и направили в воинскую часть. Он просил отменить приказ территориального центра комплектования о призыве, отменить приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава, а также обязать воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

Истец пояснил, что еще 26 июня 2025 года обратился с заявлением о предоставлении отсрочки как педагогический работник. В тот же день соответствующая комиссия приняла решение о предоставлении ему отсрочки до 7 августа 2025 года на основании пункта 2 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Вместе с тем сведения о предоставленной отсрочке не были внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Как впоследствии сообщил ТЦК в ответе на адвокатский запрос, это объяснили тем, что мужчина нарушил правила воинского учета. Из-за отсутствия соответствующих сведений в Реестре он был мобилизован.

Что установил суд

Апелляционный суд по делу №260/9985/25 исходил из того, что на день издания приказа о мобилизации истец уже имел действующую отсрочку, а потому не подлежал призыву.

Коллегия судей отметила, что решающее значение имеет именно решение уполномоченной комиссии о предоставлении отсрочки. Отсутствие сведений о ней в Реестре, если это стало следствием невнесения информации уполномоченным органом, само по себе не лишает лицо права на отсрочку.

Почему суд не согласился с доводами воинской части

В апелляционной жалобе воинская часть утверждала, что после прибытия лица в воинскую часть возникают новые правоотношения прохождения военной службы. По ее мнению, Закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает увольнение военнослужащего вследствие отмены приказа о мобилизации, а потому отмена уже реализованного приказа не может быть основанием для увольнения со службы. Также ответчик ссылался на постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23, в котором речь шла о необратимости процедуры призыва.

Апелляционный суд эти доводы отклонил.

Приказ о мобилизации является первичным актом, а последующие решения — производными

Коллегия судей отметила, что приказ о призыве является тем индивидуальным актом, из которого возникают последующие правоотношения прохождения военной службы.

Суд исходил из того, что признание такого приказа противоправным устраняет правовое основание, на котором основывались последующие индивидуальные акты, принятые во исполнение этого приказа. Следовательно, приказ о зачислении в списки личного состава воинской части является производным от приказа о призыве и также подлежит отмене.

Вместе с тем коллегия отдельно подчеркнула, что командир воинской части, издавая приказ о зачислении, действовал на основании документов, полученных от территориального центра комплектования, и не имел оснований ставить под сомнение законность мобилизации. Однако это не меняет того, что его приказ является производным от незаконного решения о призыве.

Суд признал увольнение надлежащим способом защиты

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что Закон «О воинской обязанности и военной службе» прямо не предусматривает незаконную мобилизацию как отдельное основание для увольнения с военной службы.

Вместе с тем коллегия отметила, что прохождение военной службы стало непосредственным следствием незаконного приказа о мобилизации. Поэтому в данном деле надлежащим и эффективным способом защиты нарушенного права является не только отмена приказа о призыве, но и обязание воинской части уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава. Именно такой способ, по мнению суда, обеспечивает полное восстановление нарушенных прав.

Почему суд не применил позицию Верховного Суда о «необратимости» мобилизации

Апелляционный суд отдельно пояснил, почему не согласился со ссылкой ответчика на постановление Верховного Суда от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23.

Коллегия отметила, что данное дело касалось иных фактических обстоятельств. Там истец обжаловал нарушения при прохождении военно-врачебной комиссии, а не индивидуальный акт о мобилизации, и обратился в суд почти через год после призыва.

В то же время в данном деле предметом судебного рассмотрения был именно приказ о призыве, изданный несмотря на действующую отсрочку. Поэтому суд пришел к выводу, что правовые выводы Верховного Суда по делу №160/2592/23 не подлежат применению к данным правоотношениям.

Ссылка на доктрину «плодов отравленного дерева»

Суд также обратился к практике Европейского суда по правам человека и доктрине «плодов отравленного дерева», использовав ее как аргумент в пользу того, что неправомерный первичный акт не может порождать правомерные производные решения.

Коллегия отметила, что юридические последствия незаконного решения должны быть устранены таким образом, чтобы максимально восстановить правовое положение лица, существовавшее до нарушения его прав.

Решение суда

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а решение Закарпатского окружного административного суда — без изменений.

Таким образом, в силе остались решения о признании противоправным и отмене приказа о мобилизации, отмене приказа о зачислении истца в списки личного состава воинской части, а также об обязании воинской части уволить его с военной службы и исключить из списков личного состава.

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