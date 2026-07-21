В Ровенской области переселенцы остались без помощи из-за ошибки ПФУ

30 внутренне перемещенных лиц, проживавших в гериатрическом пансионате в Ровенской области, остались без государственных выплат.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за решения территориального органа Пенсионного фонда Украины 30 внутренне перемещенных лиц, проживавших в гериатрическом пансионате в Ровенской области, остались без государственных выплат. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, причиной отказа стало формальное применение норм законодательства в отношении лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.

Дмитрий Лубинец сообщил, что во время проверки было установлено, что территориальный орган Пенсионного фонда безосновательно применил к этим людям ограничения, предусмотренные для лиц, находящихся на полном государственном обеспечении. В то же время в гериатрический пансионат они были устроены уже после того, как из-за войны стали ВПЛ.

«Министерство социальной политики Украины подтвердило: внутренне перемещенные лица, которых после эвакуации устроили в гериатрические пансионаты или другие учреждения социальной защиты, не теряют права на помощь на проживание только по этому основанию», — отметил омбудсмен.

В связи с выявленными нарушениями омбудсмен внес представление начальнику Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области.

В результате права 30 жителей Здолбуновского гериатрического пансионата были восстановлены — им назначили помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц.

По информации Дмитрия Лубинца, аналогичная ситуация возникла и в Кировоградской области, где, по его данным, нарушения затронули 102 человека. В настоящее время по этому случаю также принимаются меры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.