В Ровенской области переселенцы остались без помощи из-за ошибки ПФУ
Из-за решения территориального органа Пенсионного фонда Украины 30 внутренне перемещенных лиц, проживавших в гериатрическом пансионате в Ровенской области, остались без государственных выплат. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, причиной отказа стало формальное применение норм законодательства в отношении лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.
Дмитрий Лубинец сообщил, что во время проверки было установлено, что территориальный орган Пенсионного фонда безосновательно применил к этим людям ограничения, предусмотренные для лиц, находящихся на полном государственном обеспечении. В то же время в гериатрический пансионат они были устроены уже после того, как из-за войны стали ВПЛ.
«Министерство социальной политики Украины подтвердило: внутренне перемещенные лица, которых после эвакуации устроили в гериатрические пансионаты или другие учреждения социальной защиты, не теряют права на помощь на проживание только по этому основанию», — отметил омбудсмен.
В связи с выявленными нарушениями омбудсмен внес представление начальнику Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области.
В результате права 30 жителей Здолбуновского гериатрического пансионата были восстановлены — им назначили помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц.
По информации Дмитрия Лубинца, аналогичная ситуация возникла и в Кировоградской области, где, по его данным, нарушения затронули 102 человека. В настоящее время по этому случаю также принимаются меры.
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