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КСУ определил критерии, по которым залог должен являться реальной альтернативой содержанию под стражей

17:45, 21 июля 2026 138
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Конституционный Суд в Решении по делу по конституционной жалобе Р.В. Дудина ввел тест реальной альтернативности залога содержанию под стражей.
КСУ определил критерии, по которым залог должен являться реальной альтернативой содержанию под стражей
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Конституционный Суд сообщает, что Второй сенат КСУ 21 июля на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 9-р(ІІ)/2026 по конституционной жалобе Дудина Романа Владимировича относительно соответствия Конституции Украины абзаца пятого части пятой статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины. Судья-докладчик по этому делу – судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак.

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Конституционный Суд Украины в этом Решении, хотя и признал абзац пятый части пятой статьи 182 УПК соответствующим Конституции Украины, установил, что судебная практика по вопросу определения размера залога имеет «признаки непоследовательности и внутренних противоречий», в связи с чем подчеркнул настоятельную необходимость толкования и применения этого положения УПК в соответствии с Конституцией Украины, Европейской конвенцией по правам человека, а также практикой Европейского суда по правам человека.

В правовых позициях этого Решения, исходя из принципа, согласно которому все сомнения и предположения должны толковаться в пользу лица, подозреваемого или обвиняемого, Суд ввел «тест реальной альтернативности залога», содержание которого, в частности, предусматривает, что для предотвращения превращения залога в завуалированный способ содержания лица под стражей следственный судья, суд, определяя размер залога в судебном решении, должен обосновать финансовую состоятельность лица, оценить его законные доходы и активы, учитывать не только размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, но и другие обстоятельства, предусмотренные УПК, а также наличие лиц, находящихся на иждивении этого лица.

Кроме того, следственный судья, суд обязан тщательно мотивировать размер залога со ссылкой на документы о финансовом состоянии лица, обосновывать каждую составляющую, формирующую общий размер залога, избегать предположений о материальной состоятельности лица, указывать, почему именно такой размер залога является достаточным для предотвращения риска сокрытия лица от органов досудебного расследования и суда, учитывать его социальные связи (семья, другие личные коммуникации), а также связи за рубежом.

Исходя из изложенного, Конституционный Суд Украины подчеркнул, что именно соблюдение следственным судьей, судом приведенных правовых позиций относительно реальной альтернативности залога обеспечивает такое применение абзаца пятого части пятой статьи 182 Кодекса, которое является совместимым с требованиями части второй статьи 29 Конституции Украины.

Полный текст решения и его резюме «Судебно-юридическая газета» опубликует позднее.

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