Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции: полная биография и дипломатический путь

Всеволод Ченцов — дипломат, который представлял Украину в ЕС, Нидерландах и Международном суде ООН, теперь отвечает за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

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Всеволод Ченцов — дипломат, который завоевал репутацию специалиста по европейскому праву и международным отношениям благодаря многолетней работе в структурах ЕС, международных судебных институциях и дипломатических миссиях Украины. Его назначение на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины 16 июля 2026 года стало логичным продолжением его длительной миссии на внешнеполитической арене.

Карьерный путь от атташе Министерства иностранных дел до представителя Украины при Европейском Союзе связан с формированием и реализацией евроинтеграционного курса государства. В период, когда Украина переходит от статуса кандидата к активной фазе переговоров о членстве в ЕС, выбор опытного дипломата — это стратегический шаг нового правительства.

Истоки и образование

Всеволод Валерьевич Ченцов родился 10 апреля 1974 года в Дрогобыче Львовской области.

В 1996 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности «Правоведение». Именно юридическое образование стало основой его дальнейшей карьеры в сфере дипломатии, международного права и европейской интеграции.

Свободно владеет английским языком, что стало преимуществом во время работы в дипломатических представительствах Украины, в частности при Европейском Союзе и международных организациях.

Начало дипломатического пути

Всеволод Ченцов начал службу в МИД Украины сразу после университета, в 1996 году, сосредоточившись на договорно-правовых вопросах.

Работал атташе, третьим и вторым секретарем Отдела государственно-правовых вопросов.

В 1997–2002 годах получил первый серьезный опыт за рубежом, работая в Посольстве Украины в Турции.

Впоследствии, в 2006–2007 годах, занимал должность советника-посланника в Посольстве Украины в Польше.

На протяжении 2002–2006 годов он неоднократно занимал руководящие должности в Договорно-правовом управлении МИД, где возглавлял отделы международных договоров и специальных международно-правовых проблем.

Европейская интеграция как ключевое направление карьеры

Европейское направление стало определяющим в профессиональной деятельности Всеволода Ченцова. Более пятнадцати лет его дипломатическая карьера была связана с развитием отношений Украины с Европейским Союзом и сопровождением евроинтеграционных процессов.

В 2007–2011 годах он занимал должность заместителя главы Представительства Украины при Европейском Союзе, где принимал участие в развитии политического диалога между Украиной и ЕС.

После возвращения в Киев в 2011 году возглавил Департамент Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины. На этой должности он координировал европейское направление внешней политики, в частности сопровождал подготовку к подписанию и начальный этап имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

25 августа 2021 года Всеволод Ченцов был назначен главой Представительства Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. На этой должности он представлял Украину, принимал участие во взаимодействии с институциями ЕС во время предоставления Украине статуса страны-кандидата и начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Он возглавлял дипломатическую миссию в Брюсселе до назначения членом Кабинета Министров Украины в июле 2026 года.

Защита интересов Украины в международных судебных инстанциях

Отдельным направлением профессиональной деятельности Всеволода Ченцова является представление интересов Украины в международных судебных и межправительственных институциях.

В 2017–2021 годах он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды, а также Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

С января 2017 года Всеволод Ченцов является коагентом (заместителем агента) Украины в Международном суде ООН по делу по иску Украины против Российской Федерации относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В этом статусе он принимает участие в представлении правовой позиции Украины и сопровождении судебного процесса на международном уровне.

Вице-премьер-министр: новый этап государственной службы

16 июля 2026 года Всеволод Ченцов был назначен вице-премьер-министром Украины в обновленном составе Кабинета Министров.

На новой должности он отвечает за координацию европейской и евроатлантической интеграции Украины, гармонизацию национального законодательства с правом Европейского Союза, взаимодействие с европейскими институциями, а также координацию выполнения обязательств, необходимых для продвижения переговорного процесса относительно вступления Украины в ЕС.

За весомый вклад в развитие украинской дипломатии и защиту государственных интересов Всеволод Ченцов награжден орденом «За заслуги» III степени (2021), II степени (2023) и I степени (2025).

Назначение Всеволода Ченцова вице-премьер-министром стало логичным продолжением его дипломатической карьеры. Многолетний опыт работы в Министерстве иностранных дел, представительствах Украины при Европейском Союзе и международных организациях, а также участие в международно-правовой защите интересов государства определили его профессиональную специализацию в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

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