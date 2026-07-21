Совет судей обратился к Президенту и Кабмину с требованием бюджетного обеспечения новых гарантий для судей

Совет судей призвал обеспечить реализацию закона о выплатах судейского вознаграждения, поскольку Минфин предлагает перенести финансирование новых гарантий судей на 2027 год.

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Совет судей Украины 21 июля принял решение № 28, которым обратился к Президенту Украины и Кабинету Министров Украины с призывом безотлагательно обеспечить финансирование судебной власти для полной реализации Закона Украины от 9 июня 2026 года № 4905-IX.

Как уже отмечала «Судебно-юридическая газета», Совет судей заявил о критической ситуации с выплатой судейского вознаграждения. После вступления в силу изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей», внесенных Законом № 4905-IX, была устранена возможность применения какой-либо иной расчетной величины, кроме прожиточного минимума для трудоспособных лиц, при определении базового должностного оклада судьи. В то же время расходы государственного бюджета на 2026 год были сформированы исходя из показателя 2 102 грн, тогда как прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн.

Несмотря на обращения к Кабинету Министров и Минфину, министерство отказалось увеличивать расходы госбюджета на 2026 год, предложив рассмотреть вопрос только при формировании бюджета на 2027 год. В РСУ подчеркивают, что такая позиция не обеспечивает выполнение действующего закона в 2026 году и не освобождает государство от обязанности реализовать установленные им гарантии.

По расчетам Совета судей, для полной реализации Закона № 4905-IX в 2026 году необходимо дополнительно 2,56 млрд грн. В документе отмечается, что собственных ресурсов судебной системы для покрытия этой потребности недостаточно, а отсутствие бюджетного обеспечения фактически ставит под угрозу выполнение законодательно установленных гарантий независимости судей.

РСУ подчеркивает, что надлежащее материальное обеспечение судей является одной из ключевых гарантий независимости судебной власти, предусмотренной Конституцией Украины, Законом «О судоустройстве и статусе судей», международными стандартами и многочисленными решениями Конституционного Суда Украины.

Отдельное внимание в обращении уделено ситуации с финансированием судебной системы. Совет судей отмечает, что Государственная судебная администрация уже дважды обращалась в Министерство финансов с предложениями увеличить бюджетные назначения, в частности за счет сверхплановых поступлений специального фонда от уплаты судебного сбора. По данным ГСА Украины, в 2025 году поступления от судебного сбора превысили плановые показатели на 59%, а механизм использования средств специального фонда для выплаты судейского вознаграждения уже применялся во время исполнения государственного бюджета.

В связи с этим Совет судей Украины обратился:

к Президенту Украины — с просьбой принять меры для обеспечения независимости судебной власти и реализации Закона № 4905-IX;

— с просьбой принять меры для обеспечения независимости судебной власти и реализации Закона № 4905-IX; к Кабинету Министров Украины — с требованием безотлагательно обеспечить финансирование реализации закона путем внесения изменений в роспись специального фонда Государственного бюджета, а в случае недостаточности средств — инициировать изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

По мнению РСУ, промедление с решением вопроса финансирования может привести к новым судебным и конституционным спорам, накоплению бюджетных обязательств государства и негативно повлиять на авторитет Украины в процессе европейской интеграции.

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