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В Испании работодатели нанимают детективов, чтобы проверить, действительно ли сотрудник болеет на больничном

22:18, 21 июля 2026 272
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В одном из дел суд встал на сторону работника, который во время больничного из-за депрессии посещал бары, поскольку признал, что это способствовало его выздоровлению.
В Испании работодатели нанимают детективов, чтобы проверить, действительно ли сотрудник болеет на больничном
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В Испании работодатели все чаще обращаются к частным детективам, чтобы проверить подозрительные случаи пребывания работников на больничном. В то же время такая практика имеет строгие ограничения: неправильно организованная слежка может обернуться для компании судебными исками и компенсациями за нарушение прав работников. Об этом пишет испанское издание El País.

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Дискуссия о росте количества больничных в Испании усилила вопрос о том, какие инструменты может использовать работодатель для контроля за возможными злоупотреблениями. В этой сфере сталкиваются два интереса: право работника на частную жизнь и право работодателя защищать производительность и нормальную работу предприятия.

По данным Национального института статистики Испании, в период с 2008 по 2025 год количество больничных в стране удвоилось. Больше всего выросло число случаев временной нетрудоспособности, связанных не с профессиональными заболеваниями или травмами, а с обычными болезнями.

В Генеральном совете социальных выпускников Испании заявили, что нетрудоспособность работников стала «структурной тенденцией». Случаи временной нетрудоспособности создают трудности как для компаний, так и для государственного бюджета.

В таких условиях работодатели используют различные способы контроля: проверку использования корпоративной техники, видеонаблюдение или привлечение частных детективов. Однако именно последний инструмент является наиболее чувствительным с точки зрения соблюдения прав человека.

Когда детектив может следить за работником

По словам профессора трудового права Университета Карлоса III в Мадриде Аны Белен Муньос, работник может оспорить допустимость доказательств, полученных детективом, однако суды нечасто признают такие материалы незаконными.

Наблюдение является законным, однако «существуют места, где оно категорически запрещено», в частности жилье работника и другие «закрытые для посторонних места». В качестве примера она приводит решение Верховного суда Испании этого года, который разрешил фотографическое наблюдение в спортивном зале. По выводу суда, детектив получил разрешение на вход, поэтому помещение не считалось «пространством, где может быть нарушена личная, частная или семейная жизнь».

В то же время деятельность детектива должна соответствовать принципам разумности, необходимости, целесообразности и пропорциональности.

Какие доказательства могут использовать в суде

Отчет частного детектива в Испании может быть доказательством в судебном процессе. Важно, чтобы он подтверждал конкретные факты, имеющие значение для трудового спора.

Так, например, детектив разоблачил работника, который хромал и передвигался на костылях, однако его зафиксировали на видео во время занятий спортом. В другом деле работника, который находился на больничном из-за боли в пояснице, застали за работой в автомастерской.

В то же время были случаи, когда суд становился на сторону работника. В частности, в одном из дел суд встал на сторону работника, который во время больничного из-за депрессии посещал бары, поскольку признал, что это способствовало его выздоровлению.

Деятельность детективов регулирует закон

Президент Профессиональной ассоциации частных детективов Испании Антонио Лабрадор отметил, что деятельность детективов регулируется Законом о частной безопасности 2014 года.

Документ предусматривает, что основными принципами являются уважение к основополагающим правам лица, за которым осуществляется наблюдение, а также запрет на проникновение в места, где может быть нарушено право на частную жизнь. Отчет детектива должен быть составлен в соответствии с законодательством, подтверждать наличие законного интереса заказчика и содержать изложение установленных фактов.

Отчет детектива может содержать фото- и видеоматериалы, которые он подтверждает в суде. Верховный суд Испании признает частного детектива в процессе «квалифицированным свидетелем».

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