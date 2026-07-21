  1. В Украине

«Вас вызывают в суд»: мошенники запустили новую схему с фейковыми письмами

21:11, 21 июля 2026 117
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Злоумышленники посылают электронные письма, которые выглядят как официальные сообщения от судебных органов.
«Вас вызывают в суд»: мошенники запустили новую схему с фейковыми письмами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцев предупредили о новой схеме онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники используют поддельные сообщения якобы от судебных органов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как объясняет Министерство юстиции Украины, мошенники рассылают электронные письма, которые выглядят как официальные сообщения. В них указывают, что человека якобы вызывают на судебное заседание по уголовному производству, после чего предлагают перейти по ссылке или загрузить файл.

Цель таких действий — получить доступ к персональным данным, банковским счетам или установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Если поступило подобное письмо, рекомендуется:

  • не переходить по ссылкам;
  • не открывать вложения и не устанавливать программы;
  • не отвечать на сообщения.

Лучшее решение — удалить такое письмо и проверить информацию через официальные источники.

Настоящий вызов в суд поступает в форме судебной повестки через официальные каналы коммуникации: заказным письмом, через электронный кабинет подсистемы «Электронный суд» для зарегистрированных пользователей или SMS-сообщением от отправителя SUDPOVISTKA.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции предупреждает граждан о схеме мошенничества, связанной с якобы «официальным» оформлением или восстановлением документов через личные сообщения. По данным ведомства, злоумышленники отслеживают комментарии под публикациями сервисных центров МВД, просматривают подписчиков тематических страниц и ищут людей, которые интересуются получением или восстановлением документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд мошенник документы

Популярные новости

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

12:19, 20 июля 2026 11k
ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

ДНК подтвердила отцовство погибшего военнослужащего, но его мать не согласилась с решением суда: что решила апелляция

11:45, 21 июля 2026 5k
Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

Пенсионный фонд не сможет требовать документы для назначения пенсии, если информация есть в государственных реестрах — закон

17:38, 20 июля 2026 6k
Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

Имеет ли право оператор газораспределительной системы отключить газ во время спора о долге: решение суда

19:40, 20 июля 2026 5k
Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

Лица, конфиденциально сотрудничавшие с разведкой и СБУ, могут получить статус УБД

10:00, 21 июля 2026 4k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 11k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

ВС разрешил принудительное исполнение в Украине решения иностранного суда о взыскании задолженности по уплате алиментов

Совет судей обратился к Президенту и Кабмину с требованием бюджетного обеспечения новых гарантий для судей

Совет судей призвал обеспечить реализацию закона о выплатах судейского вознаграждения, поскольку Минфин предлагает перенести финансирование новых гарантий судей на 2027 год.

Татьяна Бережная, вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике: путь от юридической практики к руководству Министерством культуры

Татьяна Бережная — юрист с опытом международной практики, которая перешла от экономической политики и рынка труда к управлению гуманитарной сферой.

Через 10 лет Украине понадобится почти 15 млн работников — в каких сферах ожидают наибольшего дефицита

Украина ищет баланс между преодолением кадрового дефицита, защитой внутреннего рынка труда и контролем за миграционными процессами.

Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции: полная биография и дипломатический путь

Всеволод Ченцов — дипломат, который представлял Украину в ЕС, Нидерландах и Международном суде ООН, теперь отвечает за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]