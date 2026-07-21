«Вас вызывают в суд»: мошенники запустили новую схему с фейковыми письмами

Злоумышленники посылают электронные письма, которые выглядят как официальные сообщения от судебных органов.

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Украинцев предупредили о новой схеме онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники используют поддельные сообщения якобы от судебных органов.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, мошенники рассылают электронные письма, которые выглядят как официальные сообщения. В них указывают, что человека якобы вызывают на судебное заседание по уголовному производству, после чего предлагают перейти по ссылке или загрузить файл.

Цель таких действий — получить доступ к персональным данным, банковским счетам или установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Если поступило подобное письмо, рекомендуется:

не переходить по ссылкам;

не открывать вложения и не устанавливать программы;

не отвечать на сообщения.

Лучшее решение — удалить такое письмо и проверить информацию через официальные источники.

Настоящий вызов в суд поступает в форме судебной повестки через официальные каналы коммуникации: заказным письмом, через электронный кабинет подсистемы «Электронный суд» для зарегистрированных пользователей или SMS-сообщением от отправителя SUDPOVISTKA.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции предупреждает граждан о схеме мошенничества, связанной с якобы «официальным» оформлением или восстановлением документов через личные сообщения. По данным ведомства, злоумышленники отслеживают комментарии под публикациями сервисных центров МВД, просматривают подписчиков тематических страниц и ищут людей, которые интересуются получением или восстановлением документов.

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