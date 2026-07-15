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Украинцев атакуют мошенники с фейковыми «услугами» по оформлению документов

22:54, 15 июля 2026
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Мошенники выдают себя за работников государственных учреждений и выманивают деньги за «официальные» документы.
Украинцев атакуют мошенники с фейковыми «услугами» по оформлению документов
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Министерство юстиции предупреждает граждан о схеме мошенничества, связанной с якобы «официальным» оформлением или восстановлением документов через личные сообщения.

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По данным ведомства, злоумышленники отслеживают комментарии под публикациями сервисных центров МВД, просматривают подписчиков тематических страниц и ищут людей, которые интересуются получением или восстановлением документов.

После этого они отправляют сообщения с предложениями «помочь» быстро оформить документы, в частности:

  • получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов;
  • восстановить удостоверение после лишения права управления;
  • оформить документы «быстро и официально».

Чтобы убедить людей в достоверности своих предложений, мошенники могут использовать логотипы государственных учреждений, присылать фотографии якобы работников сервисных центров и заявлять о «связях» или работе в государственных органах.

Однако в Минюсте подчеркнули, что представители государственных учреждений не предлагают свои услуги через мессенджеры, а оплата административных услуг осуществляется только на официальные счета, а не на личные банковские карты.

Также гражданам советуют обращать внимание на официальные ресурсы государственных органов — они имеют домен gov.ua.

«Попытка получить документы через посредников может стоить не только денег, но и повлечь правовые последствия. За изготовление и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.

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МВД мошенник документы минюст сервисный центр МВД

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