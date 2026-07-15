Суд признал двух золотых рыбок существами с правами и постановил забрать их из суши-ресторана

Суд отметил, что золотые рыбки Феде и Магуи являются существами, имеющими юридические права, а не просто имуществом.

Фото: Getty

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В Аргентине суд признал двух золотых рыбок, спасенных из небольшого аквариума возле суши-ресторана в Буэнос-Айресе, существами, имеющими юридические права. Это стало прецедентным решением в сфере защиты животных, пишет CNN.

Золотые рыбки по имени Феде и Магуи жили в стеклянном аквариуме объемом около 40 литров, установленном снаружи суши-ресторана. Они постоянно находились под прямыми солнечными лучами, подвергались воздействию шума дорожного движения и погодных условий.

Иск подали аргентинский приют для животных и зоозащитная организация Jaulas Vacías и Empty Cages, которые утверждали, что условия содержания рыбок нарушают закон страны о жестоком обращении с животными.

«Любой, кто проходил мимо и останавливался посмотреть, мог увидеть, что эти условия не подходят для рыб», — пояснил адвокат организации Матиас Труферо.

Организация обратилась в суд на основании Закона Аргентины № 14.346, который запрещает жестокое обращение и издевательство над животными. Истцы просили не только перевезти рыбок в другое место, но и признать их «субъектами права», то есть существами, имеющими юридические права, а не имуществом. Суд согласился с этими требованиями.

При помощи специалистов по водным животным Феде и Магуи перевезли из ресторана в аквариум объемом 2 500 литров, расположенный в доме Карлоса Хосе Аги — эксперта, который добровольно согласился ухаживать за ними.

Ага заявил, что содержание двух рыбок в небольшом демонстрационном аквариуме было «примерно тем же самым, что посадить двух белых медведей в клетку внутри сауны».

Он пояснил, что рыбы особенно чувствительны к изменениям окружающей среды, сравнив их с астронавтами.

«Они путешествуют в собственной среде с тщательным контролем всех жизненно важных параметров, и когда прибывают в новое место, эти условия необходимо воспроизвести с большой точностью, чтобы избежать дисбаланса, который может привести к снижению их иммунитета», — сказал он.

Как сообщает Reuters, это решение считается одним из первых в Аргентине, которое прямо признает рыб существами, способными чувствовать и заслуживающими правовой защиты. Оно может открыть путь для аналогичных дел в отношении животных, которых содержат в ненадлежащих условиях.

В то же время Матиас Труферо подчеркнул, что решение не означает запрет на содержание домашних рыбок.

«Само по себе содержание рыбы в аквариуме не является незаконным. Однако незаконно содержать их в условиях, которые приводят к жестокому обращению или страданиям», — пояснил он.

По его словам, нарушениями могут считаться недостаточное пространство, нехватка пищи или другие формы ненадлежащего ухода.

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