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ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью

14:00, 15 июля 2026
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Третья Дисциплинарная палата ВСП не согласилась с отказом в привлечении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового, Тараса Сала к дисциплинарной ответственности.
ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью
Фото: vna.court.gov.ua
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Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия при рассмотрении дисциплинарного дела в отношении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового и Тараса Сала, открытого по жалобе В.Д. Крикливого, не поддержала вывод дисциплинарного инспектора об отказе в привлечении указанных судей к дисциплинарной ответственности.

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За такое решение проголосовали 2 члена ДП ВСП, против также 2.

Обстоятельства дела

Основанием для дисциплинарной жалобы стало постановление Винницкого апелляционного суда от 27 мая 2021 года по делу № 125/1596/20, принятое при участии судей Александра Панасюка (председательствующий), Александра Берегового и Тараса Сала.

Заявитель, 77-летний мужчина с инвалидностью, обратился в суд с иском к соседу, который во время перепланировки квартиры без надлежащих разрешений нарушил герметичность вентиляционного канала. Это привело к попаданию в квартиру истца продуктов сгорания газа, ухудшению качества воздуха и угрозе здоровью.

Барский районный суд Винницкой области частично удовлетворил иск, в частности взыскал в пользу истца моральный вред в размере 18 250 грн. Ответчик подал апелляционную жалобу. Винницкий апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции в части распределения судебных расходов и взыскал с заявителя судебный сбор за апелляционную жалобу в сумме 2 522,40 грн.

Во время исполнительного производства с истца дополнительно взыскали исполнительный сбор и другие расходы.

Позиция Третьей Дисциплинарной палаты

Палата установила, что заявитель является лицом с инвалидностью, что подтверждается материалами дела. Согласно пункту 9 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе» такие лица освобождаются от уплаты судебного сбора во всех инстанциях. В случае принятия решения не в их пользу уплаченный сбор должен компенсироваться за счет государства.

Несмотря на это, коллегия апелляционного суда взыскала сбор непосредственно с заявителя. Палата отметила, что такой порядок распределения расходов уже применялся этим судом под председательством судьи Александра Панасюка в других делах.

Третья Дисциплинарная палата пришла к выводу, что безосновательное взыскание судебного сбора могло привести к существенным негативным последствиям для заявителя. Размер взыскания составил более 41% его среднемесячного задекларированного дохода. Палата сослалась на практику Европейского суда по правам человека, в частности на дело «Пьетка против Польши», где даже незначительные финансовые потери для уязвимых категорий лиц признавались существенным ущербом.

15 апреля 2026 года Третья ДП ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судей Винницкого апелляционного суда, поскольку действия судей могут содержать признаки дисциплинарных проступков, а именно:

  • подпункт «а» пункта 1 ч. 1 ст. 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (иное существенное нарушение норм процессуального права, которое сделало невозможной реализацию процессуальных прав);
  • пункт 4 ч. 1 ст. 106 (грубое нарушение закона, которое привело к существенным негативным последствиям).

Рассмотрение дисциплинарного дела продолжается. Окончательное решение о привлечении судей Александра Панасюка, Александра Берегового и Тараса Сала к дисциплинарной ответственности еще не принято.

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Публикации

ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью

Третья Дисциплинарная палата ВСП не согласилась с отказом в привлечении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового, Тараса Сала к дисциплинарной ответственности.

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