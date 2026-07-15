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В Украине ввели новый инструмент для более точного определения редких заболеваний

13:46, 15 июля 2026
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С внедрением кодирования с использованием OrphaCode дополнительный учет позволит врачам более точно фиксировать диагноз пациента с редким заболеванием и обеспечит более качественный учет таких случаев в системе здравоохранения.
В Украине ввели новый инструмент для более точного определения редких заболеваний
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В электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) внедрили справочник редких (орфанных) заболеваний с использованием международных кодов OrphaCode. В него вошли более 7 тысяч редких нозологических единиц, каждой из которых присвоен уникальный стандартизированный код в соответствии с международной номенклатурой Orphanet.

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Как объясняют в Минздраве, утверждена таблица соответствия между кодами OrphaCode и кодами МКБ-10. Это позволит сопоставлять редкие заболевания с действующей системой классификации диагнозов, которая используется в Украине.

Сейчас учет состояний и диагнозов в ЕСОЗ осуществляется с помощью кодов МКБ-10-АМ. Однако эта классификация не всегда обеспечивает достаточную детализацию для редких (орфанных) заболеваний.

Введение кодирования с использованием OrphaCode позволит врачам точнее фиксировать диагнозы пациентов с редкими заболеваниями и улучшит учет таких случаев в системе здравоохранения.

В будущем использование кодов OrphaCode позволит обеспечить более точный и достоверный учет пациентов с орфанными заболеваниями, формировать более качественные данные для планирования медицинской помощи и обеспечения лечения, а также использовать стандартизированную международную терминологию, согласованную с базой данных Orphanet. Это будет способствовать международному обмену данными и развитию научных исследований.

Внедрение справочника редких (орфанных) заболеваний в ЕСОЗ является одним из шагов в развитии цифровой системы здравоохранения и приближении украинских подходов к европейским стандартам учета и ведения пациентов с орфанными заболеваниями.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально зарегистрировали Ассоциацию «Национальная организация по верификации лекарственных средств» (НОВЛЗ). Государственная регистрация организации состоялась 10 июля 2026 года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Основной целью организации является предотвращение и противодействие обороту фальсифицированных лекарственных средств в Украине в сотрудничестве с европейскими коллегами и Европейской организацией по верификации лекарственных средств. НОВЛЗ будет играть ключевую роль в функционировании национальной системы, которая позволит проверять подлинность упаковки лекарственного средства и повысит прозрачность обращения лекарств на рынке.

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Минздрав медицина больница

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