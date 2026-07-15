УБД без удостоверения: как получить статус, если документы утеряны, а воинская часть не реагирует

Что делать, когда боевые распоряжения утеряны, а воинская часть месяцами игнорирует обращения военного.

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В условиях длительной вооруженной агрессии процедура предоставления статуса участника боевых действий прошла путь от сложной бумажной волокиты до внедрения автоматического режима через Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). Однако практика 2025–2026 годов свидетельствует о проблемах: отсутствие записей в журналах боевых действий, утеря документов при передислокации или отказ командиров признавать определенные задачи «боевыми».

Автоматическое оформление или личное обращение: где возникают проблемы?

Процесс получения статуса участника боевых действий строится на двух параллельных механизмах, каждый из которых имеет свои процедурные особенности и критические точки отказа.

Автоматический режим на данный момент определен как основной механизм получения статуса. Его логика заключается в минимизации участия военнослужащего в сборе документов.

Предоставление статуса инициируется командиром подразделения через рапорт на уполномоченное лицо воинской части (ВЧ). Это лицо обязано в течение 5 дней после начала выполнения боевого задания внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ). При условии своевременного внесения информации процедура может быть завершена в сжатые сроки.

Такой режим охватывает действующих защитников, а также лиц, находящихся в плену или пропавших без вести.

Где возникают сбои:

Уполномоченные лица часто не соблюдают 5-дневный срок внесения данных. Если командир не подал рапорт или уполномоченное лицо не создало карточку в Реестре, автоматическая цепочка разрывается.

Хотя система предусматривает уведомления через электронную почту или кабинет части, на практике военные часто остаются в неведении относительно статуса своей заявки.

Самостоятельный путь и борьба за статус начинаются, если автоматический режим не сработал.

Для этого военный имеет право обратиться с заявлением непосредственно в соответствующую комиссию, действующую при Министерстве обороны, МВД, СБУ или другом уполномоченном органе, либо подать заявление через портал «Дія». После поступления документов комиссия должна рассмотреть их и принять решение в течение 30 календарных дней.

Для военнослужащих, которые уже уволены со службы, важную роль играют территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В таких случаях именно ТЦК выступает посредником между заявителем и бывшей воинской частью. В частности, центр комплектования должен истребовать у воинской части справку о непосредственном участии лица в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны государства, которая является одним из ключевых документов для подтверждения права на получение статуса участника боевых действий.

Где возникают сбои:

Справка № 6 о непосредственном участии является основной для предоставления статуса. Однако ВЧ часто отказывают в ее выдаче или медлят с ее оформлением, оставляя военного один на один с проблемой.

Сотрудники ТЦК или новых частей не всегда способствуют в решении вопросов уволенных или переведенных военных.

Судебная практика показывает, что даже при самостоятельном обращении в Министерство обороны, заявление могут не рассмотреть вовремя. Верховный Суд в деле № 420/34391/23 подчеркнул, что Минобороны не может занимать «пассивную позицию» — если заявление поступило, например, не по адресу, его должны переслать по принадлежности в течение 5 дней, а не игнорировать.

Воинская часть не подает документы: когда можно заставить командира действовать

Как уже отмечено, справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины подтверждает выполнение военнослужащим задач, дающих право на получение статуса УБД. Командир воинской части оформляет такую справку при наличии подтверждающих документов — боевых приказов, журналов боевых действий, боевых донесений, рапортов и других материалов.

В то же время оформление справки не является автоматическим. Верховный Суд в деле № 200/7237/24 обратил внимание, что обязанность командира выдать Приложение 6 возникает только тогда, когда подтвержден факт выполнения боевых (служебно-боевых) задач в районах ведения военных (боевых) действий, определенных решениями Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Это означает, что само участие в военной службе или выполнение задач еще не гарантирует получение статуса УБД. Суд оценивает, соответствуют ли конкретные обстоятельства требованиям Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального застройки» и подзаконных актов.

Показательным является вывод Верховного Суда о том, что выполнение отдельных задач, в частности по противовоздушной обороне или охране стратегических объектов, само по себе не свидетельствует о наличии права на статус УБД, если такие задачи выполнялись за пределами районов ведения боевых действий, определенных в установленном порядке. Сам факт получения дополнительного вознаграждения, в частности 30 000 грн, также не является самостоятельным основанием для предоставления статуса участника боевых действий.

Если же командование безосновательно отказывается оформлять или подавать необходимые документы, военнослужащий имеет право обжаловать такое бездействие в административном порядке или обратиться в суд. Однако успех такого спора будет зависеть прежде всего от наличия надлежащих доказательств выполнения задач, соответствующих критериям, определенным законодательством для получения статуса УБД.

Как подтвердить участие в боевых действиях, если документы отсутствуют или воинская часть не реагирует

Прежде всего стоит обратиться в воинскую часть с письменным заявлением о выдаче справки и документов, подтверждающих выполнение боевых задач. Если ответа нет или он является формальным, одним из наиболее эффективных инструментов может стать адвокатский запрос. Через него можно истребовать выписки из боевых приказов, журналов боевых действий, боевых распоряжений, рапортов и других документов, подтверждающих участие военнослужащего в мероприятиях обороны.

Если воинская часть не отвечает на обращения, не оформляет необходимые документы или длительное время не совершает никаких действий, не стоит ограничиваться повторными рапортами. Законодательство позволяет обращаться в вышестоящие органы военного управления и контроля, которые могут истребовать документы или проверить законность бездействия командования.

В зависимости от конкретной ситуации целесообразно обращаться в:

Департамент кадровой политики Министерства обороны Украины или соответствующий орган военного управления (Командование Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций или другого вида либо рода войск), если вопрос касается прохождения службы или оформления документов;

Отраслевой государственный архив Министерства обороны Украины, если воинская часть расформирована, реорганизована или документы переданы на архивное хранение. Именно там могут храниться приказы, журналы боевых действий, личные дела и другие материалы, необходимые для подтверждения участия в боевых действиях;

Командование Сил территориальной обороны ВСУ, если военнослужащий проходил службу в подразделениях ТрО и именно командование может организовать проверку действий подчиненной воинской части;

Военную службу правопорядка в Вооруженных Силах Украины (ВСП) с заявлением о возможном бездействии должностных лиц воинской части или ненадлежащем исполнении ими служебных обязанностей.

На практике одновременное направление обращений в несколько компетентных органов нередко позволяет ускорить получение необходимых документов. Если же даже после этого воинская часть продолжает игнорировать обращения, такое бездействие может быть обжаловано в административном суде с требованием обязать командование выполнить возложенные на него обязанности по оформлению и подаче документов для рассмотрения вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий.

Если же воинская часть безосновательно уклоняется от выполнения своих обязанностей, такое бездействие также может быть обжаловано в административный суд. Исковые требования обычно заключаются в признании бездействия противоправным и обязании воинской части оформить и выдать справку по Приложению 6 или совершить другие необходимые действия.

Бездействие как воинской части, так и других органов государственной власти может быть предметом судебного контроля, а сам факт отсутствия отдельных документов не лишает военнослужащего права требовать их истребования и надлежащего рассмотрения вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий.

Какие доказательства могут подтвердить участие в боевых действиях

Если воинская часть не предоставила необходимых документов или часть доказательств утеряна, стоит собрать все материалы, которые могут подтвердить фактическое выполнение боевых или служебно-боевых задач. Даже если отдельные документы сами по себе не являются определяющими, в совокупности они могут иметь доказательное значение при рассмотрении вопроса комиссией или судом.

В частности, целесообразно сохранять и подавать:

записи в военном билете о направлении в воинскую часть, назначении на должность, присвоении воинского звания, закреплении оружия или другие служебные сведения;

копии или фотокопии рапортов, боевых приказов, боевых донесений, журналов боевых действий, если они были сделаны до потери доступа к документам;

медицинские документы, в частности справку об обстоятельствах травмы (форма № 5), выписки из военных госпиталей, заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). Особое доказательное значение могут иметь документы, в которых указано, что ранение или травма получены во время защиты Украины с указанием места и обстоятельств события;

материалы служебных расследований, если они проводились в связи с ранением, контузией или другими событиями во время выполнения боевых задач;

командировочные удостоверения или их копии, подтверждающие пребывание в районе выполнения задач;

фото- и видеоматериалы, сделанные во время выполнения служебных обязанностей. Если файлы содержат геолокационные данные (метаданные), они также могут использоваться как дополнительное подтверждение пребывания в соответствующем районе вместе с подразделением.

В то же время стоит учитывать, что фото, видео, копии документов или записи в военном билете обычно не заменяют официальных документов воинской части. Тем не менее они могут быть использованы как дополнительные доказательства для подтверждения фактических обстоятельств, а также при истребовании официальных документов или судебном обжаловании бездействия воинской части либо решения комиссии.

Утеряли удостоверение УБД: как восстановить документ в 2026 году

Если статус участника боевых действий уже присвоен, но удостоверение утеряно, проходить процедуру получения статуса повторно не нужно. В 2026 году порядок выдачи дубликата остается значительно более простым, чем первичное оформление.

Для действующих военнослужащих основанием для восстановления удостоверения является рапорт, поданный на имя командира воинской части. После его рассмотрения оформляются документы для выдачи нового удостоверения.

Лица, которые уже уволены с военной службы, могут обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете.

Для оформления дубликата, как правило, необходимо подать:

заявление (или рапорт);

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

две фотографии размером 3×4 см;

при наличии — копию утерянного удостоверения или другие документы, подтверждающие ранее присвоенный статус.

Одним из важных изменений последних лет стало упрощение процедуры восстановления. На данный момент нормативные акты больше не требуют обязательно публиковать объявление об утере удостоверения в печатных средствах массовой информации или получать справку полиции об его утере. В то же время рекомендовано зафиксировать факт утери документально, если существует риск его неправомерного использования третьими лицами.

Какие доказательства стоит собирать самостоятельно

Если возникает спор относительно подтверждения участия в боевых действиях или оформления статуса УБД, не стоит ограничиваться только справкой по форме Приложения 6. Комиссия может оценивать всю совокупность документов, подтверждающих выполнение боевых или служебно-боевых задач.

Практика свидетельствует, что дополнительными доказательствами могут быть:

выписки из приказов о прибытии и убытии из районов выполнения боевых задач;

справки об обстоятельствах получения ранения или травмы (Приложение 5);

выписки из журналов боевых действий, вахтенных журналов, книг службы;

полетные листы и другие документы учета выполненных задач;

материалы служебных расследований, если они проводились в связи с ранением, контузией или другими событиями во время выполнения служебных обязанностей.

Чем полнее будет доказательная база, тем больше шансов подтвердить право на статус УБД или успешно обжаловать бездействие воинской части либо решение соответствующей комиссии.

Практика последних лет показывает, что больше всего проблем возникает не из-за отсутствия права на статус УБД, а из-за оформления документов. Несвоевременное внесение информации в Реестр, бездействие командования или утеря служебных документов нередко заставляют военнослужащих отстаивать свои права через адвокатские запросы, жалобы и судебные иски. Именно поэтому важно самостоятельно собирать все возможные доказательства участия в выполнении боевых задач и контролировать прохождение документов на каждом этапе процедуры.

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