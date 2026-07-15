В Сенате США хотят принять санкционный законопроект Грэма без правок Трампа
Двухпартийная группа американских сенаторов требует как можно скорее проголосовать за санкционный законопроект республиканца Линдси Грэма, успев сделать это еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, законодатели не поддерживают ряд новых положений, предложенных президентом Дональдом Трампом. Об этом стало известно на пресс-конференции сенаторов.
По словам сенаторов, законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и, по их мнению, не нуждается ни в каких изменениях.
Документ стал результатом почти двухлетних переговоров и содержит сложные технические механизмы санкций — именно поэтому законодатели считают нецелесообразным открывать его для новых поправок.
«Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против России, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Сенаторы также не согласились с предложением Трампа, который ранее предлагал добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой «Хезболла». Соавтор документа демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно эту редакцию.
«Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы в отношении Ирана или «Хезболлы», Конгресс может рассмотреть их отдельно», — заявил он.
В Сенате США добавили, что документ призван стать ответом на российские атаки против гражданского населения Украины, а любая задержка будет означать новые жертвы.
Напомним, 12 июля стало известно, что в возрасте 71 года ушел из жизни сенатор США Линдси Грэм.
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