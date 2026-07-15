В Сенате США хотят принять санкционный законопроект Грэма без правок Трампа

В Сенате США требуют как можно скорее проголосовать за законопроект, над которым более двух лет работал сенатор Линдси Грэм.

Фото: armyinform

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Двухпартийная группа американских сенаторов требует как можно скорее проголосовать за санкционный законопроект республиканца Линдси Грэма, успев сделать это еще до августовского перерыва в работе Конгресса. В частности, законодатели не поддерживают ряд новых положений, предложенных президентом Дональдом Трампом. Об этом стало известно на пресс-конференции сенаторов.

По словам сенаторов, законопроект уже согласован с Белым домом, имеет широкую двухпартийную поддержку и, по их мнению, не нуждается ни в каких изменениях.

Документ стал результатом почти двухлетних переговоров и содержит сложные технические механизмы санкций — именно поэтому законодатели считают нецелесообразным открывать его для новых поправок.

«Мы давно поддерживаем законопроект о санкциях против России, и подавляющее большинство республиканцев это делает... Сенат и Белый дом разработали формулу, которая, по их мнению, сработает, и мы рады ее проработать», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Сенаторы также не согласились с предложением Трампа, который ранее предлагал добавить в законопроект санкции, связанные с Ираном или группировкой «Хезболла». Соавтор документа демократ Ричард Блюменталь настаивает, что президент уже поддержал именно эту редакцию.

«Президент одобрил этот законопроект, и мы должны двигаться вперед именно с ним, а не открывать его для других потенциальных целей. Если администрация хочет предложить отдельные законодательные инициативы в отношении Ирана или «Хезболлы», Конгресс может рассмотреть их отдельно», — заявил он.

В Сенате США добавили, что документ призван стать ответом на российские атаки против гражданского населения Украины, а любая задержка будет означать новые жертвы.

Напомним, 12 июля стало известно, что в возрасте 71 года ушел из жизни сенатор США Линдси Грэм.

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