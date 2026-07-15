15 июля отмечают День Украинской Государственности

15 июля Украина отмечает День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.

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15 июля Украина отмечает День Украинской Государственности, который совпадает с Днем Крещения Руси-Украины и днем почитания выдающегося государственного деятеля — киевского князя Владимира Великого.

«Принятие князем Киевским Владимиром христианства в 988 году стало для Украины цивилизационным выбором. Христианство способствовало подъему культуры, образования, дало толчок к развитию кириллической письменности.

Государственность — это воплощение пути нации к собственному государству. Ядром государственности является воля к самоопределению, исторический опыт народа, его менталитет и правовые традиции. А государство — это способ обеспечения и залог целостного существования нации.

Признаками успешной государственности являются реализованное право нации на независимость, эффективный государственный аппарат и дееспособная армия, система юридических норм, международное признание государства и его правовая идентификация в мире.

Государство и государственность неразделимы, как дерево и корни. Без исторических корней государство не может существовать. История дает обществу осознание связи поколений и построение общего пути.

История украинского государственничества уходит корнями в Русское средневековое государство, центром которого был Киев. Именно Русь заложила фундамент государственнических традиций украинцев. Отсюда родом герб, денежная единица и, главное, Киев как политический и культурный центр Украины.

Традиции Руси в построении общеевропейского культурно-религиозного пространства продолжили, в частности, Галицко-Волынское княжество, Украинское казачье государство, Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина.

Знание истории нашего государственничества во всей его преемственности является мощной силой против манипуляций историческими фактами в условиях информационной войны РФ против Украины.

Реальная история опровергает фейки российской пропаганды о том, будто украинцы и россияне — один народ, а Украина — искусственное нежизнеспособное государство. Поэтому нынешняя война — это не только борьба за будущее нашего государства, но и за его прошлое, национальную независимость и идентичность», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

В 2022 и 2023 годах День Государственности приходился на 28 июля. С 2024 года дату празднования изменили — его отмечают 15 июля. Изменения связаны с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви с Юлианского на Новоюлианский календарь.

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