Задержка выдачи трудовой книги: апелляционный суд объяснил, что должен доказать работник для взыскания среднего заработка

Ровенский апелляционный суд разъяснил, что для взыскания среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки работник должен доказать не только факт ее невыдачи в день увольнения, но вину работодателя и невозможность своевременно получить документ.

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Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело о взыскании среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки и отметил, что работник должен доказать не только факт невыдачи трудовой книжки, но и вину работодателя, а также невозможность получить ее в день увольнения. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция сторон

Апелляционный суд пересмотрел решение суда предыдущей инстанции, которым инициатору обращения в суд было отказано в удовлетворении иска к коммунальному учреждению об обязании выдать надлежащим образом оформленную трудовую книжку и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Апеллянт просил отменить обжалуемое им решение и принять новое — об удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей отклонила апелляционные требования истца, учитывая следующие обстоятельства дела.

Из материалов дела известно, что приказом коммунального учреждения истец был назначен на должность заведующего филиалом на 1 ставку согласно штатному расписанию по срочному договору сроком на 1 год.

В связи с окончанием срока действия трудового договора истец был уволен на основании п. 2 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины (далее по тексту — КЗоТ Украины).

Работодатель заблаговременно письмом уведомил истца об окончании срока действия контракта и его увольнении, выплатил все необходимые суммы при увольнении и попросил обратиться в коммунальное учреждение для получения документов.

Почему апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы

Оставляя обжалованное истцом решение суда предыдущей инстанции без изменений как законное и обоснованное, апелляционный суд принял во внимание то обстоятельство, что местный суд, отказывая в удовлетворении иска, учел нормы действующего законодательства, в частности п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины, согласно которому одним из оснований прекращения трудового договора является истечение срока его действия.

Частью 1 статьи 47 КЗоТ Украины предусмотрено, что собственник или уполномоченный им орган обязан в день увольнения выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет в сроки, указанные в статье 116 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 5 ст. 235 КЗоТ Украины, в случае задержки выдачи трудовой книжки по вине собственника или уполномоченного им органа работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

Следовательно, ответственность работодателя за задержку выдачи трудовой книжки наступает при наличии совокупности обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 235 КЗоТ Украины.

Суд апелляционной инстанции установил, что в день увольнения работодателем истца последний отказался ознакомиться с приказом под подпись, в связи с чем ответчик по делу составил соответствующий Акт об отказе работника от подписи в приказе об увольнении.

Кроме того, истец в местном суде подтвердил факт получения им трудовой книжки.

Установленные по данному делу № 568/1352/25 обстоятельства свидетельствуют об отсутствии умышленных виновных действий (бездействия) работодателя, повлекших задержку выдачи трудовой книжки, в понимании положений ч. 5 ст. 235 КЗоТ Украины.

Согласно правовой позиции Верховного Суда, изложенной в постановлении от 29 мая 2023 года по делу № 754/8852/20 (производство № 61-3300св23), право работника получить трудовую книжку в день увольнения связано не только с обязанностью работодателя выдать трудовую книжку, но и с обязанностью работника ее забрать, если работодатель создал все условия для ее своевременной выдачи.

Оценив действия обеих сторон спора с учетом баланса прав и обязанностей как работника, так и работодателя, Ровенский апелляционный суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта того, что он был лишен возможности получить трудовую книжку в день увольнения.

Следовательно, нереализация работником своего права на получение трудовой книжки в день увольнения, отсутствие доказательств вины работодателя в неисполнении обязанности по выдаче трудовой книжки работнику исключают возможность возложения на последнего ответственности в виде выплаты работнику среднего заработка за время вынужденного прогула.

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