В Виннице изменят режим работы светофоров во время минуты молчания

Более 80 светофорных объектов переведут на специальный режим работы в общенациональную минуту молчания.

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В Виннице более 80 светофоров переведут на специальный режим работы, чтобы водители могли безопасно останавливаться во время общенациональной минуты молчания. Об этом сообщил Департамент транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета.

Ежедневно в 9:00 в городе останавливается общественный транспорт, а к минуте молчания присоединяются и водители частных автомобилей.

Для повышения безопасности дорожного движения городские власти поэтапно внедряют новый алгоритм работы светофоров. Перед началом минуты молчания они будут последовательно переключаться на красный сигнал, чтобы водители могли заранее снизить скорость и безопасно остановиться без резкого торможения.

После завершения минуты молчания светофорные объекты постепенно будут возвращаться к обычному режиму работы.

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