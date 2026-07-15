Военная часть не выплатила бойцу 1 млн грн — стал ли суд на его сторону

Истец обратился в воинскую часть для назначения и начисления единовременной выплаты (1 млн грн) за службу до 25 лет, как это предусмотрено постановлением Кабмина №153.

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Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным бездействие воинской части, которая не выплатила военнослужащему 1 млн грн единовременного вознаграждения за службу в возрасте до 25 лет, и обязал начислить ему эту сумму. В то же время решение еще не вступило в законную силу, поскольку на него подана апелляционная жалоба.

Обстоятельства дела

Как указано в материалах дела № 300/8569/25, истец присоединился к армии в марте 2024 года в возрасте до 25 лет. Он выполнял боевые задачи и в общей сложности находился в районе боевых действий 128 дней. Позже у военнослужащего выявили заболевание, связанное с защитой Родины, после чего его уволили в запас по состоянию здоровья.

После увольнения военнослужащий обратился в свою воинскую часть с просьбой назначить и выплатить единовременное вознаграждение в размере 1 млн грн, предусмотренное постановлением Кабинета Министров №153. Однако выплату ему не начислили, поэтому он обратился в суд.

Представитель воинской части просил отказать в удовлетворении иска. Он отметил, что истец находился в зоне боевых действий только 128 дней, то есть менее шести месяцев, а заболевание было выявлено уже после вступления в силу постановления Кабмина №153. По его мнению, это исключало право военнослужащего на получение вознаграждения.

Что решил суд

Суд отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина №153 военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях менее шести месяцев, но получили ранение или заболевание, связанное с защитой Украины, имеют право на выплату вознаграждения в полном объеме.

Также суд сослался на отдельное поручение министра обороны Украины №5601/уд от 26 сентября 2025 года, которым предусмотрено провести анализ военнослужащих, в частности тех, которые после 13 февраля 2025 года были уволены со службы, погибли или умерли и не получили предусмотренное вознаграждение, а также сформировать соответствующие контрольные списки.

В итоге суд полностью удовлетворил иск, признал противоправным бездействие воинской части относительно невыплаты 1 млн грн и обязал начислить истцу указанную сумму. На это решение подана апелляционная жалоба в Восьмой апелляционный административный суд, поэтому оно пока не вступило в законную силу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что выплата военнослужащему задолженности по денежному обеспечению во исполнение судебного решения не освобождает воинскую часть от обязанности начислить и выплатить компенсацию потери части доходов из-за нарушения сроков выплаты. Такая компенсация должна быть выплачена за весь период просрочки, поскольку ее целью является восстановление покупательной способности дохода, утраченной вследствие инфляционных процессов.