Военнослужащая отсудила компенсацию после того, как воинская часть с опозданием выплатила задолженность

После увольнения военнослужащая через суд добилась не только выплаты задолженности, но и компенсации за годы задержки.

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Львовский окружной административный суд пришел к выводу, что выплата военнослужащему задолженности по денежному обеспечению во исполнение судебного решения не освобождает воинскую часть от обязанности начислить и выплатить компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты. Такая компенсация должна быть выплачена за весь период просрочки, поскольку ее целью является восстановление покупательной способности дохода, утраченной вследствие инфляционных процессов.

Бывшая военнослужащая обратилась в суд с иском о признании противоправным бездействия воинской части, которая после выплаты задолженности по денежному обеспечению не начислила ей компенсацию утраты части доходов за время задержки. Суд отметил, что Закон Украины «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» возлагает на работодателя обязанность начислить и выплатить такую компенсацию одновременно с погашением задолженности.

Обстоятельства дела

Истец проходила военную службу в воинской части. После увольнения она обжаловала в суде неначисление и невыплату надлежащего денежного обеспечения и других выплат за 2020–2022 годы.

Ранее Львовский окружной административный суд признал противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате денежного обеспечения за 2020–2022 годы, а также отдельных причитающихся выплат, и обязал произвести их начисление и выплату с учетом правильного определения должностного оклада и оклада по воинскому званию в соответствии с постановлением Кабинета Министров №704. Кроме того, суд обязал выплатить помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, компенсацию за неиспользованные отпуска и другие причитающиеся выплаты.

Во исполнение этого решения 27 марта 2026 года воинская часть выплатила истцу 84 495,80 грн задолженности. Вместе с тем компенсацию утраты части доходов в связи с многолетним нарушением сроков выплаты не начислила и не выплатила, что и стало предметом нового спора.

Возражая против иска, ответчик указывал, что действовал в соответствии с действующим законодательством, а основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Позиция суда

Суд по делу №380/8199/26 обратил внимание, что Закон №2050-III и Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров №159, предусматривают компенсацию утраты части доходов в случае задержки их выплаты более чем на один календарный месяц. Такая компенсация распространяется и на денежное обеспечение военнослужащих и направлена на восстановление покупательной способности дохода, утраченной вследствие инфляционных процессов.

Суд подчеркнул, что решающим является факт нарушения установленных законом сроков выплаты причитающегося дохода. При этом не имеет значения, был ли соответствующий доход начислен органом добровольно либо право лица на его получение было подтверждено судебным решением.

Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд отметил, что право на компенсацию возникает независимо от способа начисления причитающихся сумм. Лицо не обязано отдельно обращаться в соответствующий орган с заявлением о выплате компенсации, поскольку закон возлагает на этот орган обязанность самостоятельно начислить и выплатить ее в том месяце, когда погашается задолженность.

Кроме того, суд учел правовую позицию Верховного Суда, согласно которой право на компенсацию связано именно с нарушением сроков выплаты дохода, а не с фактом исполнения судебного решения. Если судебным решением подтверждено право лица на соответствующий доход, компенсация исчисляется за весь период просрочки, начиная с момента, когда этот доход должен был быть выплачен, и до дня его фактической выплаты.

Что решил суд

Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным бездействие воинской части по неначислению и невыплате компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения. Также суд обязал 11 комендатуру охраны и обслуживания воинской части начислить и выплатить истцу такую компенсацию за весь период задержки — с 18 сентября 2022 года по 27 марта 2026 года, то есть до дня фактической выплаты задолженности.

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