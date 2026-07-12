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Військовослужбовиця відсудила компенсацію після того, як військова частина із запізненням виплатила борг

21:45, 12 липня 2026
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Після звільнення військовослужбовиця через суд домоглася не лише виплати боргу, а й компенсації за роки затримки.
Військовослужбовиця відсудила компенсацію після того, як військова частина із запізненням виплатила борг
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Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що виплата військовослужбовцю заборгованості з грошового забезпечення на виконання судового рішення не звільняє військову частину від обов'язку нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини доходів через порушення строків виплати. Така компенсація має бути виплачена за весь період прострочення, оскільки її метою є відновлення купівельної спроможності доходу, втраченої внаслідок інфляційних процесів.

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Колишня військовослужбовиця звернулася до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності військової частини, яка після виплати заборгованості із грошового забезпечення не нарахувала їй компенсацію втрати частини доходів за час затримки. Суд зазначив, що Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» покладає на роботодавця обов'язок нарахувати і виплатити таку компенсацію одночасно з погашенням заборгованості.

Обставини справи

Позивачка проходила військову службу у військовій частині. Після звільнення вона оскаржила до суду ненарахування та невиплату належного грошового забезпечення й інших виплат за 2020–2022 роки.

Раніше Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та невиплати грошового забезпечення за 2020–2022 роки, а також окремих належних виплат, і зобов'язав провести їх нарахування та виплату з урахуванням правильного визначення посадового окладу й окладу за військовим званням відповідно до постанови Кабінету Міністрів №704. Крім того, суд зобов'язав виплатити допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, компенсацію за невикористані відпустки та інші належні виплати.

На виконання цього рішення 27 березня 2026 року військова частина виплатила позивачці 84 495,80 грн заборгованості. Водночас компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з багаторічним порушенням строків виплати не нарахувала і не виплатила, що й стало предметом нового спору.

Заперечуючи проти позову, відповідач зазначав, що діяв відповідно до чинного законодавства, а підстав для задоволення позовних вимог немає.

Позиція суду

Суд у справі 380/8199/26 звернув увагу, що Закон №2050-III та Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів №159, передбачають компенсацію втрати частини доходів у разі затримки їх виплати більш ніж на один календарний місяць. Така компенсація поширюється і на грошове забезпечення військовослужбовців та спрямована на відновлення купівельної спроможності доходу, втраченої через інфляційні процеси.

Суд підкреслив, що вирішальним є факт порушення встановлених законом строків виплати належного доходу. При цьому не має значення, чи був відповідний дохід нарахований органом добровільно, чи право особи на його отримання було підтверджено судовим рішенням.

Посилаючись на практику Верховного Суду, суд зазначив, що право на компенсацію виникає незалежно від способу нарахування належних сум. Особа не зобов'язана окремо звертатися до відповідного органу із заявою про виплату компенсації, оскільки закон покладає на цей орган обов'язок самостійно нарахувати і виплатити її в тому місяці, коли погашається заборгованість.

Крім того, суд врахував правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої право на компенсацію пов'язується саме з порушенням строків виплати доходу, а не з фактом виконання судового рішення. Якщо судовим рішенням підтверджено право особи на відповідний дохід, компенсація обчислюється за весь період прострочення, починаючи з моменту, коли цей дохід мав бути виплачений, і до дня його фактичної виплати.

Що вирішив суд

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування та невиплати компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків виплати грошового забезпечення. Також суд зобов'язав 11 комендатуру охорони та обслуговування військової частини нарахувати та виплатити позивачці таку компенсацію за весь період затримки — з 18 вересня 2022 року до 27 березня 2026 року, тобто до дня фактичної виплати заборгованості.

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