Під Києвом чоловіка кілька днів утримували у ТЦК, після чого оштрафували на 25 тисяч гривень

Чоловік пояснював, що через захворювання хребта хотів пройти ВЛК за місцем військового обліку.

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Вишгородський районний суд Київської області визнав протиправною постанову ТЦК про накладення штрафу у розмірі 25 тис. грн за відмову від проходження військово-лікарської комісії. Суд дійшов висновку, що у цій справі відповідач не довів дотримання передбаченої законодавством процедури направлення на ВЛК та не надав належних доказів правомірності притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Позивач зазначив, що перебував у селищі Іванків Вишгородського району у власних справах, де його зупинили працівники ТЦК та поліції. За його словами, після цього його кілька днів незаконно утримували працівники ТЦК, застосовували до нього фізичний і психологічний тиск та змушували підписувати документи. Водночас суд не давав оцінки цим твердженням і задовольнив позов з огляду на порушення процедури направлення на військово-лікарську комісію та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення.

Обставини справи

У березні 2025 року начальник районного ТЦК та СП наклав на військовозобов'язаного штраф у розмірі 25 000 грн за частиною 3 статті 210-1 КУпАП. Підставою стала відмова від проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації.

Позивач оскаржив постанову до суду. Він пояснив, що не відмовлявся проходити ВЛК взагалі, а просив надати час для отримання медичних документів, оскільки має захворювання хребта, а також хотів пройти медичний огляд за місцем свого військового обліку. За його словами, у цьому йому було відмовлено.

Відповідач, хоча й був належним чином повідомлений про відкриття провадження, не подав відзив на позов. Тому суд розглянув справу за наявними матеріалами.

Що встановив суд

Суд звернув увагу, що Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року, детально визначає процедуру направлення військовозобов'язаного на військово-лікарську комісію.

З аналізу цього Порядку суд дійшов висновку, що матеріали справи про адміністративне правопорушення мають містити належні та допустимі докази того, що перед направленням особи на ВЛК були дотримані всі передбачені процедурні вимоги, зокрема щодо оформлення, реєстрації та вручення направлення, а також доведення до військовозобов'язаного інформації про відповідальність за ухилення від проходження медичного огляду.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що відповідач цієї процедури не дотримався. Зокрема, направлення на ВЛК не містило кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК та QR-коду, не було зареєстроване у журналі реєстрації направлень, а в матеріалах справи була відсутня розписка про його вручення позивачу. Також не було доказів того, що позивачу роз'яснили відповідальність за ухилення від проходження ВЛК та повідомили строк завершення медичного огляду.

Крім того, суд встановив, що військовозобов'язаний перебував на військовому обліку в іншому ТЦК. Водночас відповідач не надав доказів того, що перед направленням на ВЛК його було взято на військовий облік у ТЦК, який здійснював призов, як цього вимагає пункт 81 Порядку №560.

Правова позиція суду

Суд наголосив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови, якщо її вина підтверджена належними та допустимими доказами, а сама процедура здійснювалася відповідно до вимог закону. При цьому обов'язок щодо збирання доказів у справі про адміністративне правопорушення покладається на уповноважених посадових осіб, а в адміністративному процесі саме суб'єкт владних повноважень повинен довести правомірність свого рішення та надати суду всі документи, які це підтверджують.

Оскільки відповідач не подав відзив на позов і не надав доказів, які б спростовували доводи позивача щодо порушення процедури, суд дійшов висновку, що постанова про накладення штрафу є протиправною. Суд окремо зазначив, що у справі 363/5739/25 відповідач допустив численні порушення процедури направлення позивача на медичний огляд, а тому не довів наявності складу адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 210-1 КУпАП.

Що вирішив суд

Вишгородський районний суд Київської області задовольнив адміністративний позов, скасував постанову ТЦК про накладення штрафу у розмірі 25 000 грн та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з відсутністю у діянні позивача складу адміністративного правопорушення. Крім того, суд стягнув із відповідача на користь позивача 605,60 грн судового збору.

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