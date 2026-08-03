«Бойові» по 100 тисяч гривень для бухгалтерів: ДБР повідомило нові підозри у військовій частині

Загалом із серпня 2023 року до жовтня 2024 року сума безпідставних виплат становила майже 4 млн гривень.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нові підозри колишньому начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Запорізькому напрямку та десятьом бухгалтерам, яких підозрюють у незаконному отриманні додаткових виплат, призначених для військовослужбовців, що безпосередньо беруть участь у бойових діях.

За даними слідства, фінансово-економічна служба військової частини фактично працювала на території Дніпропетровської області. Попри це, її керівник вносив до офіційних документів неправдиві відомості про те, що працівники бухгалтерії нібито виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку.

На підставі цих документів бухгалтери щомісяця отримували додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, передбачену для військових, які перебувають на передовій.

За інформацією ДБР, кожному з десяти бухгалтерів незаконно нарахували від 100 до понад 500 тисяч гривень. Загальна сума безпідставних виплат за період із серпня 2023 року до жовтня 2024 року сягнула майже 4 млн гривень.

Окремо правоохоронці встановили, що один із працівників фінансової служби, скориставшись відсутністю належного контролю, привласнив ще 7,4 млн гривень, призначених для виплат військовослужбовцям. За цей злочин суд уже засудив його до восьми років позбавлення волі.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили учасникам схеми про нові та уточнені підозри. Колишньому начальнику фінансово-економічної служби інкримінують недбале ставлення до військової служби, розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Десятьох бухгалтерів підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини з Чернігівщини та трьом його підлеглим, які, за даними слідства, організували схему незаконного отримання виплат військовослужбовцям, що нібито чергували у вигаданому «командному пункті».

Командир створив на папері окремий штаб, до якого зарахували 14 військових. Фактично вони не виконували службових обов’язків, але майже рік отримували по 2 тис. грн за кожен «наряд». Частину грошей вони віддавали організаторам схеми.