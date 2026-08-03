У Києві стартувала Нарада послів — 2026: Андрій Сибіга назвав головні пріоритети

Цьогорічна Нарада послів присвячена відновленню миру та посиленню ролі України у світі.

Фото: МЗС України

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У Києві розпочалася Нарада послів — 2026, яка цьогоріч присвячена ключовим зовнішньополітичним пріоритетам України — відновленню миру та посиленню українського лідерства. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, разом з українським дипломатичним корпусом учасники Наради послів — 2026 побували на місці російських ударів у районі Лук’янівки, а також вшанували пам’ять загиблих героїв на Майдані Незалежності.

До заходів також долучився почесний гість цьогорічної наради — віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, якого супроводжували українські дипломати.

Андрій Сибіга наголосив, що для кожного українського посла надзвичайно важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії, щоб і надалі бути сильним голосом України у країнах перебування та міжнародних організаціях.

За словами глави МЗС, головною темою Наради послів — 2026 є відновлення миру та лідерство України. Міністр висловив сподівання, що робочі сесії конференції будуть продуктивними та змістовними.

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